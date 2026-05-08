Los primeros pasos de Elena Candia como alcaldesa: retirada de la bandera de Palestina en apenas unas horas, reuniones con sindicatos y traspaso de poderes

El cambio político ya se hizo sentir en la primera jornada. Este jueves por la tarde, apenas unas horas después de la toma de posesión de Elena Candia como alcaldesa de Lugo, el BNG denunció la que fue la «primera medida» de la popular como regidora: retirar la bandera de Palestina de O Vello Cárcere, que ondeaba en uno de los edificios dedicados a la memoria histórica desde hacía dos años y medio «en solidaridad con un pueblo que está siendo arrasado», según protestó el exteniente de alcalde, Rubén Arroxo, en sus redes sociales.

Aunque no hay ninguna confirmación por parte del Partido Popular, que gobierna ahora en Lugo —ni tampoco lo ha desmentido—, el antiguo grupo de gobierno denunciaba ayer por la tarde que «el PP no lleva ni cinco horas en la alcaldía de Lugo y la primera medida es arrancar un símbolo solidario y por la paz». A la espera de si da alguna explicación por esta decisión, el nuevo gobierno local se enfrentará este sábado, a las 12.00 horas, a una concentración convocada por el grupo Lugo por Palestina en protesta por un paso que provocó críticas en la pasada jornada, por ejemplo, por parte del portavoz local del BNG, Rubén Arroxo.

Lugar donde, hasta ayer, ondeaba una bandera de Palestina. / ECG

Traspaso de poderes, contactos, una comida y boda

La mañana de este viernes estuvo cargada de trabajo para la nueva regidora, empezando con una difícil reunión con los miembros del antiguo bipartito para efectuar el traspaso de poderes. En este tenso encuentro, Candia mostró su intención de «mantener» compromisos adquiridos por el PSOE y el BNG. Un ejemplo es el programa cultural Muralleando, cuya continuidad solicitó el Bloque Nacionalista Galego.

Pero la agenda que ha heredado la alcaldesa para este primer día es muy completa y en ella figuran asuntos más institucionales, como su presencia en la Mesa Local de Seguridad para coordinar los actos de la Guardia Real en la ciudad o su reunión con el coronel jefe de este organismo. Además, se incluyen otras actividades de carácter social, como una visita a los participantes en la caminata saludable por la Muralla que organiza la Asociación Contra el Cáncer, una comida con dos empleados de Medio Rural que se jubilan e incluso oficiar una boda.

Elena Candia se reúne con representantes del personal municipal. / GOBIERNO DE LUGO

Después de una ajetreada mañana, le quedan dos inauguraciones por la tarde: la de la feria Equigal, con la exhibición ecuestre de la Guardia Real, y la exposición 'O Río que nos move', en O Vello Cárcere, lugar del que se retiró la bandera palestina.

Uno de los colectivos que no ha querido esperar para acercarse a hablar con la nueva alcaldesa ha sido Lugo Monumental, que, según afirman, ya ha remitido un resumen de las «necesidades más urgentes» para el casco histórico, un documento que recoge las reclamaciones efectuadas durante el proceso de peatonalización del centro histórico. El remitido es un documento que analiza, punto por punto, las carencias y urgencias que la asociación percibe en esta zona del centro de la ciudad.

Reunión con los representantes de los trabajadores

La nueva alcaldesa mantuvo este viernes sus primeras reuniones con los representantes de los trabajadores. En concreto, se reunió con los representantes del comité de empresa (CCOO, UGT, USO y CIG) y de la junta de personal del Concello de Lugo.

La regidora les trasladó, según recoge la Agencia EFE, su «voluntad de mantener una relación basada en el diálogo, en la escucha y en la colaboración permanente con los trabajadores municipales», explicó a los medios de comunicación, porque «un Concello que funciona mejor por dentro puede prestar mejores servicios a los lucenses». Así las cosas, destacó que el personal municipal «es una pieza fundamental para mejorar el funcionamiento del Consistorio y la atención a los vecinos» y puso en valor el trabajo que realizan los empleados públicos «en departamentos que llevan años asumiendo una importante sobrecarga de trabajo».

Además, en ambas reuniones, la alcaldesa se puso a disposición de los representantes de los trabajadores para «escuchar sus demandas y prioridades», con la voluntad de «avanzar en una mejor organización interna y en la planificación de las necesidades de personal más urgentes», y los emplazó a mantener la próxima semana una mesa de trabajo.

En el caso del comité de empresa, se van a reunir previamente para fijar las prioridades, profundizar en sus demandas y determinar aquellas que se puedan resolver en los próximos meses. Por parte de la junta de personal, sus representantes ya avanzaron que urge avanzar en la carrera profesional y en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

¿«Mercadeo» de puestos?

El nuevo organigrama del grupo municipal de Lugo ha susicitado dudas por el papel de María Reigosa, exsocialista y edil tránsfuga que dio la llave del Concello al PP. La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha considerado este viernes que la confirmación de que Reigosa desempeñará «un trabajo de supervisión política y programática» como asesora del gobierno, ratifica el «mercadeo» político realizado por el PP para acceder a la Alcaldía.

En rueda de prensa, la número dos de los socialistas gallegos ha incidido en que, en todo caso, habrá que ver «si el pago finaliza ya aquí o va a tener algún pago más para satisfacer las aspiraciones» de Reigosa como contraprestación a su voto. Además, ha avanzado que desde el PSdeG estarán «expectantes» sobre cómo se materializa ese nombramiento ya que la normativa de régimen local no permite que una persona tránsfuga asuma ni más responsabilidades ni más retribuciones.

En todo caso, y aunque el nombramiento de Reigosa no traspase «la línea roja», para Méndez demuestra que «la señora Candia está mercadeando con la institución, con la ciudad de Lugo y con el ayuntamiento» al otorgársele «atribuciones que no tenía» anteriormente.

Además, Méndez ha pronosticado que con ayuda de la Xunta, la regidora del PP «va a hacer anuncio tras anuncio» de los proyectos que hasta ahora el Gobierno gallego había bloqueado pese al trabajo del gobierno municipal. Pese a ello, ha señalado, «lo que hay en Lugo es una indignación tremenda por una moción indecente» y se está «manifestando estos días» incluso por la calle.