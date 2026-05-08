Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La nueva ampliación del puerto de A CoruñaNuevo uso para la discoteca Oh CoruñaCalendario escolar de Galicia curso 2026-2027El Rincón de Alba baja la persianaEl Sporting de Portugal calienta motores para volver a la carga por YeremayLuckia inaugura nueva sede en A Coruña
instagramlinkedin

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

El paso de una borrasca dejará inestabilidad este viernes en A Coruña

Lluvia en A Coruña.

Lluvia en A Coruña. / LOC

RAC

A Coruña estará durante este viernes bajo la influencia de una borrasca ubicada al oeste de Portugal que enviará líneas de inestabilidad. Según el pronóstico de MeteoGalicia y la Aemet, se esperan cielos nubosos con precipitaciones más intensas durante la mañana, que irán a menos por la tarde hasta dejar intervalos de nubes y claros.

Las temperaturas, con valores bajos para la época del año, oscilarán entre los 12 y los 18 grados.

Los vientos serán de sur-sudoeste flojos en general, moderados en el litoral, girando a este-noreste al final del día.

Noticias relacionadas

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 12°C 18°C
  • Lugo 9°C 19°C Vigo
  • 12°C 20°C Ferrol 11°C 19°C
  • Santiago 10°C 18°C
  • Pontevedra 12°C 19°C
  • Ourense 10°C 21°C

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
  2. La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
  3. La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
  4. Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
  5. Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
  6. El efecto dominó de las restricciones a los pisos turísticos en Galicia: en A Coruña caen un 6% las plazas y en Santiago se hunden un 16%
  7. ¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
  8. El gran caos de las balizas V16: casi 900.000 conductores circulan en Galicia en la ilegalidad sin saberlo

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Elena Candia completa su gobierno en Lugo con un equipo que incluye a la edil tránsfuga María Reigosa

Elena Candia completa su gobierno en Lugo con un equipo que incluye a la edil tránsfuga María Reigosa

Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas clave para organizar el curso, las vacaciones y la conciliación familiar

Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas clave para organizar el curso, las vacaciones y la conciliación familiar

Los siete gallegos de la Flotilla continuarán rumbo a Gaza: "No podemos dejarnos avasallar por la impunidad de Israel"

Los siete gallegos de la Flotilla continuarán rumbo a Gaza: "No podemos dejarnos avasallar por la impunidad de Israel"

Elena Candia hace historia al entrar en el reducido club de alcaldes que gobernaron dos concellos distintos en Galicia

Elena Candia hace historia al entrar en el reducido club de alcaldes que gobernaron dos concellos distintos en Galicia

La popular Elena Candia, alcaldesa de Lugo tras triunfar la moción

La popular Elena Candia, alcaldesa de Lugo tras triunfar la moción

Galicia se blinda para el verano: refuerzo policial histórico ante el eclipse del 12 de agosto y el riesgo de incendios

Galicia se blinda para el verano: refuerzo policial histórico ante el eclipse del 12 de agosto y el riesgo de incendios

Lugo, entre protestas y aplausos: el PP defiende su «obligación de gobernar» y pide frenar el «odio» mientras crece la contestación a su moción

Lugo, entre protestas y aplausos: el PP defiende su «obligación de gobernar» y pide frenar el «odio» mientras crece la contestación a su moción
Tracking Pixel Contents