¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña estará durante este viernes bajo la influencia de una borrasca ubicada al oeste de Portugal que enviará líneas de inestabilidad. Según el pronóstico de MeteoGalicia y la Aemet, se esperan cielos nubosos con precipitaciones más intensas durante la mañana, que irán a menos por la tarde hasta dejar intervalos de nubes y claros.

Las temperaturas, con valores bajos para la época del año, oscilarán entre los 12 y los 18 grados.

Los vientos serán de sur-sudoeste flojos en general, moderados en el litoral, girando a este-noreste al final del día.

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