¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
El paso de una borrasca dejará inestabilidad este viernes en A Coruña
A Coruña estará durante este viernes bajo la influencia de una borrasca ubicada al oeste de Portugal que enviará líneas de inestabilidad. Según el pronóstico de MeteoGalicia y la Aemet, se esperan cielos nubosos con precipitaciones más intensas durante la mañana, que irán a menos por la tarde hasta dejar intervalos de nubes y claros.
Las temperaturas, con valores bajos para la época del año, oscilarán entre los 12 y los 18 grados.
Los vientos serán de sur-sudoeste flojos en general, moderados en el litoral, girando a este-noreste al final del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 12°C 18°C
- Lugo 9°C 19°C Vigo
- 12°C 20°C Ferrol 11°C 19°C
- Santiago 10°C 18°C
- Pontevedra 12°C 19°C
- Ourense 10°C 21°C
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