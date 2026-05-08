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Sin tren entre Vigo y Santiago a causa de un hombre subido a la catenaria, en Vilagarcía

La circulación se interrumpió desde las 22.00 horas hasta la una y media de la madrugada

El individuo amenazaba con tirarse

Un hombre subido a la catenaria del tren en Vilagarcía obliga a parar el tráfico durante horas

Un hombre subido a la catenaria del tren en Vilagarcía obliga a parar el tráfico durante horas

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

Un hombre de, aparentemente, entre 20 y 40 años de edad, y que según algunos vecinos se llama Andrés, provocó esta madrugada un caos en la circulación ferroviaria entre Vigo y Santiago de Compostela. Y todo porque decidió subirse a la catenaria, aparentemente con intenciones suicidas.

Los hechos salieron a relucir después de que un tren procedente de Vigo que se dirigía a Compostela tuviera que detenerse a su paso por Trabanca Badiña, en el Concello de Vilagarcía, cuando se encontraba ya a escasos metros de la estación de la capital arousana.

Justamente en ese lugar estaba subido a la catenaria dicho hombre, que se sujetaba a los elementos metálicos de la estructura mientras daba voces y se dirigía a quienes lo observaban con frases a veces sin sentido aparente.

El hombre subido a la catenaria.

El hombre subido a la catenaria. / M. Méndez

Lo hacía desde que a las diez de la noche pasada el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) decidiera cortar la energía eléctrica en las vías para evitar que pudiera morir electrocutado.

En el lugar de los hechos se presentaron decenas de vecinos y curiosos, además de efectivos de Bomberos, Emergencias Vilagarcía, Policía Local, Policía Nacional y 061.

Parece que a las nueve y media este hombre ya había dado muestras de atravesar algún tipo de crisis, pues pidió a algunos vecinos de Trabanca que llamaran a la policía para decirles que el suyo estaba «pinchado».

El operativo de rescate.

El operativo de rescate. / M. Méndez

Lo que hicieron los ciudadanos fue alertar también al 112 cuando vieron que, ni corto ni perezoso, aquel hombre se dirigía a las vías del tren para subirse a la catenaria.

De ahí que se interrumpiera la circulación a eso de la diez de la noche, con los pasajeros atrapados tanto en el citado tren como en otros que estaban en ruta y tenían que pasar por el mismo lugar hacia Vigo y Santiago.

Incluido uno procedente de Barcelona que, según algunos pasajeros, había quedado atrapado en un túnel a la entrada de Vilagarcía.

El suceso hizo preciso un importante despliegue de medios.

El suceso hizo preciso un importante despliegue de medios. / M. Méndez

En cuanto a los viajeros que se desesperaban mientras aguardaban en la estación, sin nadie de Renfe o Adif que les diera explicaciones, decir que muchos optaron por irse cuando conocieron las razones del retraso, que no dejaba de aumentar.

«Hay un hombre en las vías ahí adelante y no podemos circular», relataba el maquinista de uno de los trenes afectados, que se dirigía a Vigo y que, a los pocos metros de salir de la estación vilagarciana, tuvo que regresar a la misma, dado que no podía pasar por el punto en el que se desarrollaba el operativo de rescate.

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El tren detenido en el lugar de los hechos, cabe insistir, tenía que haber llegado a la estación arousana a las 22.30 horas, y sin embargo no pudo hacerlo hasta tres horas después, cuando por fin convencieron a aquel hombre para que bajara de la catenaria y lo introdujeron en la ambulancia.

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