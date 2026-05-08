La Xunta exige a Aena más inversión en los aeropuertos gallegos y adaptada a las necesidades de la comunidad

La Xunta reclamó este viernes a Aena un mayor esfuerzo inversor en los aeropuertos gallegos, ajustado a las necesidades reales de la comunidad y orientado a mejorar tanto la conectividad como la calidad de las instalaciones. La petición se trasladó en Vigo durante la reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, en la que participaron la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

Durante el encuentro se presentó la propuesta de Aena para el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que marcará la hoja de ruta inversora del gestor aeroportuario. A la espera de recibir el texto completo, la Xunta avanzó que analizará el documento en detalle para formular aportaciones. Mientras tanto, ya dejó clara su posición: Galicia quiere inversiones concretas y suficientes en sus tres aeropuertos.

Fontela subrayó que esas actuaciones son necesarias para garantizar unos estándares de calidad adecuados y favorecer la conectividad aérea de la comunidad. «Es necesario que las inversiones se materialicen y que estén en consonancia con las necesidades de Galicia», defendió.

En esa línea, el Gobierno gallego pidió a Aena información más precisa sobre las actuaciones previstas en Vigo, Santiago y A Coruña, así como sobre las partidas consideradas de especial relevancia dentro del plan presentado.

Uno de los asuntos sobre los que la Xunta solicitó explicaciones fue el de la torre de control digital anunciada para el aeropuerto de Vigo. La Administración autonómica quiere conocer el alcance del proyecto y saber si existe previsión de extender esta iniciativa a alguna otra terminal gallega.

La reunión sirvió también para abordar la política de incentivos aeroportuarios. En este punto, la Xunta valoró positivamente la decisión de Aena de ampliar las ayudas a los aeropuertos con menos de 3,5 millones de pasajeros, una medida que permitirá a Santiago de Compostela beneficiarse de ese marco de apoyo.

Conectividad y promoción en origen

Más allá de las infraestructuras, la Xunta insistió en su estrategia para captar nuevas rutas aéreas a través de la promoción en origen, una fórmula con la que pretende reforzar la conectividad internacional y nacional de Galicia. Tanto Judit Fontela como Xosé Merelles recordaron que esta política forma parte del apoyo institucional que acompaña a la propuesta de Aena y que, recientemente, se ha visto reforzada además con la incorporación de las diputaciones de A Coruña y Pontevedra.

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El Gobierno gallego confía en que esa suma de esfuerzos permita seguir avanzando en la apertura de nuevas conexiones. La Xunta lleva años trabajando en esa línea y recuerda que destina a esta política una inversión anual de 13 millones de euros.