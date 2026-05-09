¿En qué se traduce el acuerdo de los médicos con el Sergas? Guardias mejor pagadas y voluntarias en 5 años y un plus a los MIR en Galicia

El acuerdo cerrado entre el Sergas y el sindicato médico O'Mega no se limita a una batería de mejoras salariales. Su alcance es más amplio: supone abrir una nueva etapa en la regulación de las condiciones laborales del personal médico y facultativo de la sanidad pública gallega, con compromisos concretos en jornada, guardias, productividad, residentes y organización de los servicios.

La primera mejora inmediata para los facultativos será la aplicación de la jornada ordinaria de 35 horas semanales. Pero el elemento de mayor calado está en la jornada complementaria, es decir, en las guardias y horas adicionales que sostienen buena parte de la actividad asistencial en hospitales, PAC y centros sanitarios.

El pacto fija un plazo de nueve meses para negociar una regulación común y homogénea de esas horas complementarias en todos los servicios. El objetivo declarado es que las guardias puedan ser voluntarias en un horizonte máximo de cinco años, una demanda histórica del colectivo médico, especialmente en especialidades con alta presión asistencial.

La hora de guardia, hasta los 40 euros

En términos retributivos, la medida más visible será la subida progresiva del precio de la hora de guardia hasta equipararla a la hora ordinaria. El calendario acordado prevé un incremento del 40% en 2027, seguido de un 30% en 2028 y otro 30% en 2029. En la práctica, el compromiso es que la hora de jornada complementaria acabe acercándose a los 40 euros, que es la referencia aproximada de la hora ordinaria. En los PAC, la hora se sitúa actualmente en torno a los 38 euros.

Ese incremento no se aplicará solo a las guardias presenciales. También se trasladará de forma proporcional a las horas localizadas, festivas y a las consideradas de alta dedicación, lo que amplía el impacto económico del acuerdo en distintos ámbitos asistenciales.

El pacto incorpora, además, una mejora del complemento de productividad variable. Se mantiene el incremento del 2,5% pactado en 2025 y se prevé una actualización adicional: un 20% más desde el 1 de enero de 2027 y otro 20% desde el 1 de enero de 2028.

Otra de las claves está en la protección de los profesionales de más edad. En el plazo de seis meses se abrirá una negociación específica sobre la exención de guardias para mayores de 55 años, con actualización de los módulos correspondientes y un periodo transitorio voluntario para quienes quieran reincorporarse a ese régimen de jornada.

MIR, con un nuevo plus

El acuerdo también mira a los médicos residentes. Los MIR tendrán un nuevo complemento retributivo de 75 euros mensuales a partir de 2027, que subirá a 100 euros en 2028 y a 120 euros en 2029. Además, se incluye la creación de un complemento de residencia y el pago de la quinta guardia, dos reivindicaciones relevantes para un colectivo que soporta una parte sustancial de la actividad asistencial y formativa.

La revisión de los planes funcionales de los servicios completa el paquete. La intención es analizar si las plantillas y la organización actual permiten sostener la actividad sin depender de una sobrecarga estructural de guardias. Es decir, no solo se trata de pagar mejor las horas adicionales, sino de reorganizar los servicios para que el descanso compensatorio sea real y suficiente, sin deteriorar la asistencia sanitaria.

En conjunto, los médicos gallegos mejoran por tres vías: menos jornada ordinaria, guardias mejor pagadas y un marco de negociación para hacerlas voluntarias a medio plazo. Para los MIR, el avance se concreta en nuevos complementos y en el reconocimiento económico de actividad adicional. Y para el Sergas, el reto será convertir el acuerdo en una reforma efectiva de la organización sanitaria, no solo en una actualización de nóminas.