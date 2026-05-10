Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La nueva ampliación del puerto de A Coruña por la eólica marinaEl desbloqueo del parque del AgraFin de la huelga de sanitariosInterrumpida la circulación ferroviaria entre A Coruña y VigoOposiciones en GaliciaLos mejores calamares de A CoruñaLa previa del Cádiz - DeportivoLuckia inaugura nueva sede en A CoruñaCalendario escolar de Galicia curso 2026-2027
instagramlinkedin

EL TIEMPO

Más de 400 rayos en 24 horas: la Aemet mantiene activo el aviso amarillo por tormentas este domingo en Galicia

Una borrasca situada al oeste de Portugal provocará una nueva jornada de chubascos generalizados

Un rayo captado en la ciudad de A Coruña en una imagen de archivo

Un rayo captado en la ciudad de A Coruña en una imagen de archivo / M. DYLAN

David Suárez

Santiago

La lluvia, las tormentas y las fuertes granizadas están siendo las protagonistas del tiempo este fin de semana en Galicia. Después de un sábado en el que las estaciones meteorológicas de nuestra comunidad registraron más de 400 de rayos, especialmente en el norte de la provincia de A Coruña, este domingo la Aemet mantiene activo el aviso amarillo por estos fenómenos en buena parte del litoral atlántico.

Mapa facilitado desde Meteogalicia de los rayos caídos en nuestra comunidad durante el sábado

Mapa facilitado desde Meteogalicia de los rayos caídos en nuestra comunidad durante el sábado / MeteoGalicia

Según el pronóstico de la agencia estatal de meteorología, el día volverá a estar marcado por la influencia de una borrasca que se sitúa al oeste de Portugal, la cual seguirá lanzando hacia Galicia líneas de inestabilidad que provocaran una nueva jornada de chubascos generalizados, que ocasionalmente serán de carácter tormentoso desde Costa da Morte a las Rías Baixas. Por este motivo, el aviso amarillo continúa desde las 10:00 horas y hasta las 21:00 horas este domingo.

Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios y las máximas descenderán ligeramente. En A Coruña o Ferrol llegarán hasta los 20 grados, mientras que en Santiago, Ourense o Lugo apenas se llegará a los 17 grados. El viento soplará de flojo a moderado desde el sur, con una intensidad fuerte en Fisterra.

La semana también comienza con tormentas

Tal y como muestra la previsión de la Aemet, la semana empezará en Galicia como terminó: con tormentas y chubascos. Unas precipitaciones que mañana lunes serán más intensas durante las horas centrales del día, momento el que podrán llegar a ser puntualmente fuertes en zonas del interior.

Noticias relacionadas y más

La semana en Galicia comenzará con chubascos generalizados

La semana en Galicia comenzará con chubascos generalizados / Jesús Prieto

Las temperaturas sin cambios o con un ligero ascenso. En Vigo llegarán hasta los 21 grados y en Ourense, A Coruña, o Ferrol a los 20 grados. En cuanto al viento, volverá a soplar desde el sur con intensidad moderada en Fisterra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
  2. La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
  3. La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
  4. Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
  5. Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
  6. El efecto dominó de las restricciones a los pisos turísticos en Galicia: en A Coruña caen un 6% las plazas y en Santiago se hunden un 16%
  7. ¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
  8. El gran caos de las balizas V16: casi 900.000 conductores circulan en Galicia en la ilegalidad sin saberlo

Más de 400 rayos en 24 horas: la Aemet mantiene activo el aviso amarillo por tormentas este domingo en Galicia

El mapa del fuego no mira al pasado: 120.000 incendios simulados señalan nuevas zonas críticas en Galicia

El mapa del fuego no mira al pasado: 120.000 incendios simulados señalan nuevas zonas críticas en Galicia

Oposiciones de enfermería: el Sergas examina en Silleda a casi 7.900 aspirantes para 1.980 plazas

Oposiciones de enfermería: el Sergas examina en Silleda a casi 7.900 aspirantes para 1.980 plazas

Los profesores de Secundaria pasarán de 20 a 18 horas lectivas el próximo curso si se aprueba el borrador de la Xunta

Los profesores de Secundaria pasarán de 20 a 18 horas lectivas el próximo curso si se aprueba el borrador de la Xunta

Alfonso Rueda: «Los grandes inversores piden acortar plazos, seguridad y estabilidad más que subvenciones»

Alfonso Rueda: «Los grandes inversores piden acortar plazos, seguridad y estabilidad más que subvenciones»

El peregrinaje energético del Noroeste

El peregrinaje energético del Noroeste

Fisterra salda una deuda histórica con Ramón Marcote, impulsor de la teoría del Colón galego

El BNG propone una reforma legal para frenar la «barra libre» de pisos turísticos en Galicia

El BNG propone una reforma legal para frenar la «barra libre» de pisos turísticos en Galicia
Tracking Pixel Contents