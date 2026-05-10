Más de 400 rayos en 24 horas: la Aemet mantiene activo el aviso amarillo por tormentas este domingo en Galicia

La lluvia, las tormentas y las fuertes granizadas están siendo las protagonistas del tiempo este fin de semana en Galicia. Después de un sábado en el que las estaciones meteorológicas de nuestra comunidad registraron más de 400 de rayos, especialmente en el norte de la provincia de A Coruña, este domingo la Aemet mantiene activo el aviso amarillo por estos fenómenos en buena parte del litoral atlántico.

Mapa facilitado desde Meteogalicia de los rayos caídos en nuestra comunidad durante el sábado / MeteoGalicia

Según el pronóstico de la agencia estatal de meteorología, el día volverá a estar marcado por la influencia de una borrasca que se sitúa al oeste de Portugal, la cual seguirá lanzando hacia Galicia líneas de inestabilidad que provocaran una nueva jornada de chubascos generalizados, que ocasionalmente serán de carácter tormentoso desde Costa da Morte a las Rías Baixas. Por este motivo, el aviso amarillo continúa desde las 10:00 horas y hasta las 21:00 horas este domingo.

Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios y las máximas descenderán ligeramente. En A Coruña o Ferrol llegarán hasta los 20 grados, mientras que en Santiago, Ourense o Lugo apenas se llegará a los 17 grados. El viento soplará de flojo a moderado desde el sur, con una intensidad fuerte en Fisterra.

La semana también comienza con tormentas

Tal y como muestra la previsión de la Aemet, la semana empezará en Galicia como terminó: con tormentas y chubascos. Unas precipitaciones que mañana lunes serán más intensas durante las horas centrales del día, momento el que podrán llegar a ser puntualmente fuertes en zonas del interior.

La semana en Galicia comenzará con chubascos generalizados / Jesús Prieto

Las temperaturas sin cambios o con un ligero ascenso. En Vigo llegarán hasta los 21 grados y en Ourense, A Coruña, o Ferrol a los 20 grados. En cuanto al viento, volverá a soplar desde el sur con intensidad moderada en Fisterra.