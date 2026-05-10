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Cinco detenidos en Carballo tras un 'asalto táctico' de la Guardia Civil a una vivienda

Las autoridades no han concretado el motivo de esta intervención con entrada y registro en un domicilio de la Rúa Mahón

Cinco detenidos en Carballo tras un 'asalto táctico' de la Guardia Civil a una vivienda.

Cinco detenidos en Carballo tras un 'asalto táctico' de la Guardia Civil a una vivienda. / Guardia Civil

RAC

Agencias

Un operativo de la Guardia Civil llevado a cabo el 2 de mayo en la localidad coruñesa de Carballo terminó con la detención de cinco personas, según han informado fuentes oficiales en las últimas horas. Sin embargo, las mismas fuentes no han aclarado el motivo de esta intervención.

La intervención se efectuó en la Rúa Mahón mediante la entrada y registro en una vivienda. Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) llevaron a cabo el asalto táctico para asegurar el inmueble de forma rápida, en base al relato del Instituto Armado.

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Al mismo tiempo, los especialistas de la Policía Judicial procedieron a la inspección "minuciosa" del lugar para recabar pruebas y evidencias delictivas. En el vídeo compartido en redes sociales se observa cómo extrajeron del edificio cajas con documentación. El dispositivo concluyó con un balance final de cinco personas detenidas.

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