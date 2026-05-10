Oposiciones de enfermería: el Sergas examina en Silleda a casi 7.900 aspirantes para 1.980 plazas

El recinto ferial de Silleda se convirtió este sábado en el epicentro temporal de la sanidad pública gallega. Un total de 7.859 aspirantes se presentaron a los exámenes convocados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para optar a 1.980 plazas de enfermería, en una de las selecciones de personal más importantes de los últimos años en Galicia por el volumen de puestos en juego y por la elevada movilización de candidatos.

La participación alcanzó el 90,7%, ya que estaban convocadas 8.661 personas. El dispositivo organizado permitió que los opositores accediesen al recinto en unos 50 minutos, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade. La jornada completó el calendario de pruebas iniciado los días 25 y 26 de abril, cuando se celebraron exámenes para distintas especialidades de enfermería y para la categoría de personal de servicios generales.

El perfil de los aspirantes volvió a reflejar la fuerte feminización de la profesión enfermera, ya que el 90% de las personas presentadas son mujeres. En ese contexto, la organización duplicó los espacios destinados a lactancia con respecto a otras convocatorias, después de recibir solicitudes de 65 participantes. Además, cuatro opositoras realizaron el examen desde el centro hospitalario en el que se encuentran ingresadas por embarazo.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acudió por la tarde a Silleda acompañado por la directora xeral de Recursos Humanos del Sergas, Mar Pousa. Allí enmarcó la convocatoria en la apuesta de la Xunta por reforzar la estabilidad laboral en la sanidad pública gallega. «Nuestro objetivo es seguir reduciendo la temporalidad y reforzar las plantillas con un empleo más estable», señaló el titular autonómico.

Sanidade subraya que esta convocatoria forma parte de una oferta más amplia desarrollada durante la primavera. En total, el Sergas ha ofertado 2.476 plazas, distribuidas entre enfermería, sus distintas especialidades y la categoría de personal de servicios generales. Solo las pruebas celebradas este sábado concentraron 1.980 puestos de enfermería, lo que sitúa el proceso entre los más relevantes de los últimos años en el ámbito sanitario gallego.

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Gómez Caamaño recordó también que el sistema sanitario público gallego cuenta con cerca de 48.700 profesionales, un 21% más que hace 17 años, y defendió la continuidad de esta línea para «consolidar el empleo público de calidad», reforzar los equipos asistenciales y abrir nuevas oportunidades a quienes quieren desarrollar su carrera profesional en Galicia.