Los profesores de Secundaria pasarán de 20 a 18 horas lectivas el próximo curso si se aprueba el borrador de la Xunta

Los sindicatos CCOO Ensino, ANPE, UGT-SP e CSIF celebran la «recuperación» de las 18 horas lectivas en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas de régimen que figuran en el borrador de las Instrucciones de Jornada Laboral Docente para el próximo curso 2026/27, que irá a Mesa Sectorial el próximo 13 de mayo.

La reducción de 20 a 18 horas lectivas se deriva de un acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la Consellería de Educación el pasado febrero, en una adenda al acuerdo para la mejora del sistema educativo gallego que firmaron en 2023, que el año pasado ya supuso que en Primaria e Infantil los docentes pasasen de 25 a 23 horas lectivas.

Concretamente, el borrador que Educación ha pasado a los sindicatos establece que el personal docente que imparte enseñanzas de educación secundaria, bachillerato, FP, enseñanzas artísticas, de idiomas o deportivas, tendrán 23 sesiones fijas a la semana, de las que solo 18 serán lectivas, junto a otras 5 complementarias. En este aspecto, se señala que de forma excepcional se podría alcanzar un máximo de 20 horas lectivas. Cada período en el que se excedan las 18 sesiones, se compensará con dos sesiones complementarias, y en el caso de impartir materias afines solo podrá superarse ese tope con la conformidad del profesorado afectado.

De las 5 sesiones complementarias, 1 se dedicará a tutorías y las otras cuatro para realizar guardias u otras funciones que determine el centro. Además, se contemplan otras 7 horas de sesiones de permanencia no fijas, y otras 7 horas y media de no obligada permanencia en el centro. En total, la jornada semanal, de aprobarse el borrador, sería de 37 horas y media.

Equipos directivos e Infantil y Primaria

En cuanto a los equipos directivos de los IES, el borrador recoge sesiones lectivas dedicadas al cargo en función del tamaño del centro: desde 16 para la dirección, jefatura de estudios y secretaría en los centros de más de 1.350 alumnos, hasta 8 en los de menos de 300. La vicedirección oscila entre 8 y 3 sesiones según el mismo criterio.

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Finalmente, el borrador también recoge la jornada del profesorado de Infantil y Primaria, que se mantiene en 23 horas lectivas con presencia en el centro, 5 horas no lectivas también con presencia, y 9,5 horas de no obligada permanencia en el centro, sumando un total de 37,5 horas semanales.