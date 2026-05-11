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El BNG alerta de un «profundo malestar» entre administrativos del Sergas por el nuevo sistema de la tarjeta sanitaria

Critica que el proceso de implantación fue «precipitado» y pide a la Xunta atender las reclamaciones del personal afectado

Pacientes en un PAC de Vigo.

Pacientes en un PAC de Vigo. / Marta G. Brea

RAC

Santiago

El BNG ha registrado en el Parlamento un conjunto de iniciativas para avisar de un «profundo malestar» del colectivo de PSG (Personal de Servicios Generales) y auxiliares administrativos de Atención Primaria, tanto en centros de salud como en los Puntos de Atención Continuada (PAC), que vincula a la implantación del nuevo aplicativo de la tarjeta sanitaria, SIGAP-MANTS.

La diputada nacionalista Montse Prado denunció, a través de un audio remitido a los medios que este proceso se ha producido de forma «unilateral y precipitada»: «El cambio fue comunicado mediante correo electrónico el mismo día de su puesta en marcha, eliminando el aplicativo anterior y entrando en funcionamiento inmediato en pleno puente de mayo, sin formación previa ni planificación».

En este sentido, ha asegurado que la «única» documentación facilitada son manuales de hasta 215 páginas y versiones reducidas para centros de salud y PAC. A su modo de ver, las consecuencias fueron «inmediatas» y «aún persisten» en forma de «bloqueos en la atención por un elevado número de incidencias operativas» y «atrasos en la gestión de paciente al no poder acceder a sus datos».

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Prado ha criticado que «una gestión sencilla» lleva ahora 15 o 20 minutos «por desconocimiento del programa» por parte de un colectivo que sufre «desgaste profesional y estrés laboral». Así, ha advertido de que esto se debe a un modelo de gestión «basado en la imposición de cambios sin planificación y la ausencia de refuerzos de persona», entre otros factores.

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