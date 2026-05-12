Los jefes de Urgencias de Galicia alertan de una situación «dramática» y acusan a Sanidade de bloquear soluciones

Los responsables de buena parte de los Servicios de Urgencias Hospitalarios —SUH— de Galicia han hecho público un duro comunicado en el que advierten del deterioro de la atención urgente en la comunidad y reclaman a la Consellería de Sanidade medidas inmediatas para evitar que la situación siga agravándose. Los firmantes, coordinadores de urgencias de once hospitales gallegos, aseguran que han trasladado «reiterados avisos y solicitudes de solución» a la Administración sanitaria sin obtener, según denuncian, respuesta ni avances efectivos.

El comunicado sitúa el problema en varios frentes: la falta de profesionales, el bloqueo en la contratación, la ausencia de herramientas informáticas adecuadas para garantizar la trazabilidad de los pacientes y la discriminación laboral de los facultativos de Urgencias frente a otros colectivos del sistema sanitario público.

Excluidos de la negociación

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la regulación de la atención continuada, prolongaciones y coberturas. Los coordinadores recuerdan que la voluntariedad para asumir estas jornadas ya estaba implantada para los facultativos de Atención Primaria y que acaba de ser negociada para otros servicios hospitalarios. Sin embargo, sostienen que los Servicios de Urgencias Hospitalarios vuelven a quedar al margen. «No podemos permitir que los verdaderos garantes de la accesibilidad y de la equidad del sistema sanitario público volvamos a ser discriminados», señalan.

Los firmantes subrayan que las urgencias hospitalarias son la principal puerta de entrada al sistema para una parte importante de la ciudadanía, un papel que, afirman, quedó especialmente evidenciado durante la pandemia. Por ello, consideran que las condiciones laborales y económicas de los profesionales que trabajan en los SUH deben equipararse a las de otros ámbitos asistenciales, especialmente en un momento en el que las áreas de urgencias tienen cada vez más dificultades para atraer y retener médicos.

Contratación «bloqueada»

La situación, advierten, puede agravarse durante los meses de verano. Según el comunicado, las gerencias de las áreas sanitarias tienen bloqueada la contratación de profesionales para los SUH al estar intervenida por la Consellería de Sanidade, que fiscaliza y autoriza esas incorporaciones. Los coordinadores alertan de que esta limitación llega justo cuando muchos servicios registran un fuerte incremento de la demanda por el efecto vacacional, con hospitales que pueden llegar casi a duplicar su actividad diaria.

Otro de los ejes de la queja es la falta de herramientas informáticas específicas para las urgencias hospitalarias. Los responsables de los servicios aseguran que llevan 15 años reclamando sistemas que permitan asegurar la trazabilidad de los pacientes dentro de los SUH. En entornos con atención a demanda y con más de 200 pacientes simultáneamente dentro del servicio, advierten, la ausencia de un sistema robusto incrementa el riesgo de errores y afecta directamente a la seguridad clínica y a la calidad asistencial.

El caso de Ourense, con facultativos «exhaustos»

También cuestionan que las nuevas herramientas informáticas del Sergas se diseñen sin contar con los profesionales de urgencias. Citan como ejemplo IANUS 5, la nueva historia clínica electrónica, que, según sostienen, podría provocar «un bloqueo inmediato» de los SUH si se implantase en las condiciones actuales, al no estar pensada para la atención urgente hospitalaria.

El comunicado dedica una mención específica a la situación del Servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, que califica de «dramática». Según los coordinadores, el servicio dispone en estos momentos de solo el 40% de los facultativos necesarios, con profesionales «exhaustos desde hace muchos meses» intentando sostener la atención urgente del área sanitaria. Los firmantes responsabilizan de esta situación a la gestión de la gerencia del área y de la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria.

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Los coordinadores concluyen con un llamamiento a «arrimar el hombro» para salvar los Servicios de Urgencias Hospitalarios de Galicia. El documento está firmado por responsables de los servicios de urgencias de A Coruña, Santiago, Ferrol, Barbanza, Cee, Lugo, Monforte, Verín, Vigo, Pontevedra y O Salnés.