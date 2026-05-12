El Sergas admite a más de 2.500 aspirantes en sus listas de selección temporal de personal estatutario

El Diario Oficial de Galicia ha publicado este martes, 12 de mayo de 2026, la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud en la que se recoge la relación definitiva del orden de prelación y la puntuación obtenida por los aspirantes admitidos en el proceso de elaboración de las listas de selección temporal de distintas categorías y especialidades de personal licenciado sanitario.

Estas listas corresponden a personal licenciado sanitario de atención hospitalaria, médico de admisión y documentación clínica, y médico de hospitalización a domicilio. En total, se generaron 2.781 inscripciones, de las cuales resultaron admitidos 2.514 aspirantes. La categoría que registró un mayor número de solicitudes fue la de facultativo especialista en pediatría y sus áreas específicas, con 197 inscripciones.

Por categorías, el número total de aspirantes admitidos asciende a 2.319 en facultativos especialistas de área, 58 en médico de admisión y documentación clínica, y 139 en médico de hospitalización a domicilio. Además, en relación con el ciclo anterior, hubo 825 nuevas inscripciones en facultativos especialistas de área, 20 en médico de admisión y documentación clínica, y 59 en médico de hospitalización a domicilio.

Cambios en las listas

Las listas están disponibles para las personas interesadas en la página web del Servicio Gallego de Salud, dentro del apartado de Empleo Público, en la sección de listados de personal estatutario. Asimismo, cada aspirante puede consultar el estado de su solicitud a través de su expediente electrónico personal.

Una de las principales novedades está relacionada con el nuevo pacto de selección temporal. Con este cambio, las listas de personal licenciado sanitario de atención hospitalaria dejarán de tener ámbito autonómico y pasarán a organizarse por área sanitaria. De cara al siguiente ciclo, en las inscripciones editables, el personal deberá seleccionar el área sanitaria de su preferencia, y se habilitará la posibilidad de marcar la voluntariedad para recibir llamamientos en áreas limítrofes. Las listas definitivas entrarán en vigor este miércoles a efectos de llamamientos.

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Por otro lado, el Sergas anuncia que próximamente se publicarán las listas provisionales de categorías como enfermería de salud mental, enfermería del trabajo, enfermería familiar y comunitaria, enfermería obstétrico-ginecológica, enfermería pediátrica, médico de familia, médico de urgencias hospitalarias, médicos del 061, pediatra de atención primaria y técnico de salud de atención primaria.