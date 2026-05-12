La Xunta se prepara para las olas de calor: activará el próximo mes el sistema gallego de alerta temprana
El año pasado se activaron avisos por altas temperaturas en 23 jornadas
En función del riesgo para la salud, se pueden emitir alertas amarillas, naranjas o rojas
Noela Vázquez Dosil
La Xunta activará el 1 de junio su sistema de alerta temprana de episodios de calor, que estará operativo hasta el 30 de septiembre para anticipar riesgos para la salud, mejorar las predicciones y reforzar la respuesta sanitaria y de emergencias. El año pasado, en el mismo período, permitió activar avisos por altas temperaturas en 23 jornadas, incluido un episodio de calor excepcional que duró 16 días, durante la primera mitad de agosto.
La herramienta trabaja con datos de alta resolución y análisis municipal, a partir de la red de 160 estaciones meteorológicas de la comunidad, y permite prever temperaturas con tres días de antelación. En función de estas predicciones, se notifican los avisos correspondientes en función de la duración del episodio de calor y su intensidad, y si se prevé que se puedan superar los valores límite en alguna zona, MeteoGalicia comunica el aviso a la Dirección Xeral de Saúde Pública y a la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, que activan las medidas previstas en el protocolo.
Según el protocolo de actuación de la Xunta ante posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud de las personas, el nivel amarillo implica un riesgo bajo, limitado a personas sensibles o actividades concretas; el naranja supone un riesgo sanitario importante; y el rojo se reserva para situaciones excepcionales, en las que el riesgo para la salud es extremo.
Este plan, además, no fija una única temperatura de referencia para toda Galicia, sino que trabaja con umbrales adaptados a cada concello, dada la diversidad climática de la comunidad. El documento distingue, además, entre episodio de calor —uno o más días en los que se superan determinados valores— y ola o vaga de calor, cuando esa situación tiene una cierta extensión territorial y se prolonga durante tres o más días.
El objetivo, según explica la Xunta, no es otro que «transformar información científica en acción pública útil, reforzando la capacidad de la Administración autonómica para proteger, anticiparse y responder ante los nuevos desafíos climáticos». Para ello, cuenta con el Comité Permanente de Coordinación de las actuaciones previstas ante episodios de altas temperaturas, del que forman parte las carteras de Presidencia, Medio Ambiente y Sanidad, y que establece las principales recomendaciones de salud.
Entre ellas, durante episodios de mucho calor, Sanidade aconseja beber agua sin esperar a tener sed, evitar alcohol, cafeína y bebidas muy azucaradas, consumir frutas y verduras, protegerse del sol, evitar esfuerzos en las horas centrales del día y no dejar nunca a personas o animales en vehículos cerrados. Ante síntomas como debilidad, fatiga, mareos, náuseas o desmayo durante más de una hora, recomienda consultar con personal sanitario.
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