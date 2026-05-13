Las ayudas de hasta 30.000 euros para reformar viviendas en municipios pequeños se agotan meses antes de lo previsto

La Xunta cierra el plazo para solicitar las ayudas de rehabilitación de viviendas en el rural después de constatar el agotamiento del crédito presupuestario disponible. La medida, publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia, afecta al procedimiento VI435E, convocado a comienzos de año por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo —IGVS— para financiar obras en viviendas situadas en municipios gallegos de menos de 5.000 habitantes.

La resolución declara formalmente el cierre de la convocatoria de 2026, que había sido diseñada para permanecer abierta hasta el 1 de septiembre, salvo que los fondos se agotaran antes. Esa condición ya figuraba en las bases publicadas en enero: las subvenciones se concedían en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de entrada de las solicitudes válidamente presentadas, hasta consumir el presupuesto.

La propia sede electrónica de la Xunta ya recoge el procedimiento como “plazo cerrado”, con un periodo efectivo de presentación comprendido entre el 21 de enero y el 12 de mayo de 2026. En la práctica, la ventanilla se clausuró casi cuatro meses después de abrirse, bastante antes de la fecha inicialmente prevista.

Hasta 75% de la obra

El programa contaba con financiación plurianual: 3 millones de euros para 2026 y 2 millones para 2027, con cargo a los presupuestos de la Galicia. Y las ayudas podían cubrir hasta el 75 % del coste de las obras, con un límite máximo de 30.000 euros por vivienda.

La línea estaba dirigida a propietarios o usufructuarios de inmuebles en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Permitía subvencionar obras de rehabilitación, terminación o ampliación de viviendas, así como actuaciones para transformar locales y entreplantas en hogares. Las viviendas resultantes debían destinarse a residencia habitual y permanente o al alquiler durante al menos cinco años.

Asentar población en el rural

La Xunta había presentado estas ayudas como una medida para asentar población en el rural y aumentar la disponibilidad de vivienda en pequeños municipios. En diciembre, el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció el plan como una inversión de 5 millones de euros hasta 2027 para rehabilitar viviendas, finalizar inmuebles inacabados y adaptar locales vacíos como hogares en concellos de menor tamaño.

En enero, durante la activación de la convocatoria, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas subrayó que la medida podía beneficiar a 203 ayuntamientos y que las aportaciones podían concederse antes del inicio de las obras. También destacó su compatibilidad con otras ayudas de finalidad similar, siempre que el importe conjunto no superase el coste total de la actuación.

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El cierre anticipado revela una elevada demanda de la convocatoria, aunque la resolución publicada en el DOG no precisa cuántas solicitudes fueron presentadas, cuántas resultaron concedidas ni cuántas pudieron quedar fuera por falta de crédito. El texto se limita a señalar que, una vez tramitadas las solicitudes y resueltas conforme al criterio de prioridad establecido, se constató el agotamiento del presupuesto disponible.