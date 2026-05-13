Libertad con cargos para el detenido por una agresión sexual en un autobús urbano de Santiago
La víctima pidió ayuda al conductor tras sufrir tocamientos cuando viajaba sola en el vehículo
El acusado, un varón joven y sin antecedentes, pasó a disposición judicial el pasado viernes
Arturo Reboyras
Un joven fue detenido en Santiago como presunto autor de una agresión sexual ocurrida en un autobús urbano de la ciudad. El arrestado, que no contaba con antecedentes penales, quedó posteriormente en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.
Los hechos ocurrieron sobre las 20.30 horas del pasado domingo 3 de mayo. Según la información facilitada por la Policía Nacional, la víctima viajaba sola en el autobús cuando el hombre se dirigió a ella y comenzó a realizar comentarios obscenos. A continuación, presuntamente le hizo tocamientos por distintas partes del cuerpo.
La mujer consiguió zafarse y pidió ayuda al conductor del vehículo, que alertó de inmediato a las fuerzas de seguridad. El sospechoso abandonó el autobús y huyó del lugar, aunque agentes de la Policía Local lograron identificarlo poco después en las inmediaciones.
La investigación fue asumida por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que procedió a la detención del presunto autor. El joven pasó a disposición judicial el pasado 8 de mayo y quedó en libertad con cargos. La Policía destacó la coordinación entre Policía Nacional y Policía Local dentro de los dispositivos de prevención y respuesta frente a delitos contra la libertad sexual. Además, las fuerzas de seguridad mantienen abiertas otras investigaciones para intentar esclarecer nuevos hechos.
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