Auxilian a un pesquero que se quedó sin máquina frente a la costa de Celeiro
El helicóptero Pesca 2 apoyó el rescate iluminando la zona para garantizar la seguridad de las maniobras el amarre del pesquero en el puerto lucense
R. V.
El pesquero «María Magdalena» se quedó sin propulsión anoche al norte del puerto lucense de Celeiro, en el Concello de Viveiro. La embarcación, de 29 metros de eslora y con armador de Burela, fue remolcada de emergencia por el buque Irmáns García Nodal del servicio de Gardacostas de Galicia.
El operativo fue coordinado por la Capitanía Marítima de Burela y el Centro Coordinador de Tráfico Marítimo de Fisterra de Sasemar, en colaboración directa con la sala de operaciones de Gardacostas de Galicia.
El helicóptero Pesca 2 apoyó todas las acciones iluminando la zona desde el aire para garantizar la seguridad de las maniobras hasta atracar el pesquero en el puerto de Celeiro.
Suscríbete para seguir leyendo
- La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
- Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
- Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
- El efecto dominó de las restricciones a los pisos turísticos en Galicia: en A Coruña caen un 6% las plazas y en Santiago se hunden un 16%
- ¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
- El gran caos de las balizas V16: casi 900.000 conductores circulan en Galicia en la ilegalidad sin saberlo