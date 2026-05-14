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Auxilian a un pesquero que se quedó sin máquina frente a la costa de Celeiro

El helicóptero Pesca 2 apoyó el rescate iluminando la zona para garantizar la seguridad de las maniobras el amarre del pesquero en el puerto lucense

El «Irmáns García Nodal» a su llegada al puerto de Burela tras ser remolcado al quedarse sin motor al norte de Celeiro.

El «Irmáns García Nodal» a su llegada al puerto de Burela tras ser remolcado al quedarse sin motor al norte de Celeiro. / Gardacostas de Galicia

R. V.

El pesquero «María Magdalena» se quedó sin propulsión anoche al norte del puerto lucense de Celeiro, en el Concello de Viveiro. La embarcación, de 29 metros de eslora y con armador de Burela, fue remolcada de emergencia por el buque Irmáns García Nodal del servicio de Gardacostas de Galicia.

El operativo fue coordinado por la Capitanía Marítima de Burela y el Centro Coordinador de Tráfico Marítimo de Fisterra de Sasemar, en colaboración directa con la sala de operaciones de Gardacostas de Galicia.

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El helicóptero Pesca 2 apoyó todas las acciones iluminando la zona desde el aire para garantizar la seguridad de las maniobras hasta atracar el pesquero en el puerto de Celeiro.

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