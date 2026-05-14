Auxilian a un pesquero que se quedó sin máquina frente a la costa de Celeiro

El pesquero «María Magdalena» se quedó sin propulsión anoche al norte del puerto lucense de Celeiro, en el Concello de Viveiro. La embarcación, de 29 metros de eslora y con armador de Burela, fue remolcada de emergencia por el buque Irmáns García Nodal del servicio de Gardacostas de Galicia.

El operativo fue coordinado por la Capitanía Marítima de Burela y el Centro Coordinador de Tráfico Marítimo de Fisterra de Sasemar, en colaboración directa con la sala de operaciones de Gardacostas de Galicia.

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El helicóptero Pesca 2 apoyó todas las acciones iluminando la zona desde el aire para garantizar la seguridad de las maniobras hasta atracar el pesquero en el puerto de Celeiro.