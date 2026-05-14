¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Durante este jueves A Coruña quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con un corredor de vientos de componente norte.

Según el pronóstico de MeteoGalicia, se esperan cielos cubiertos, con chubascos aislados y ocasionales.

Las temperaturas sufrirán un moderado descenso, los termómetros que irán de los 13 a los 16 grados, mientras que el viento soplará moderado del norte-noroeste.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

A Coruña 13°C 16°C

Lugo 4°C 14°C

Vigo 9°C 19°C

Ferrol 9°C 15°C

Santiago 6°C 15°C

Pontevedra 7°C 18°C

Ourense 7°C 19°C