¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Galicia seguirá este jueves en una situación intermedia entre altas y bajas presiones
Durante este jueves A Coruña quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con un corredor de vientos de componente norte.
Según el pronóstico de MeteoGalicia, se esperan cielos cubiertos, con chubascos aislados y ocasionales.
Las temperaturas sufrirán un moderado descenso, los termómetros que irán de los 13 a los 16 grados, mientras que el viento soplará moderado del norte-noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 13°C 16°C
- Lugo 4°C 14°C
- Vigo 9°C 19°C
- Ferrol 9°C 15°C
- Santiago 6°C 15°C
- Pontevedra 7°C 18°C
- Ourense 7°C 19°C
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