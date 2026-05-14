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¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Galicia seguirá este jueves en una situación intermedia entre altas y bajas presiones

Varias personas en el paseo marítimo de A Coruña un día con algunos chubascos débiles.

Varias personas en el paseo marítimo de A Coruña un día con algunos chubascos débiles. / Víctor Echave

RAC

Durante este jueves A Coruña quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con un corredor de vientos de componente norte.

Según el pronóstico de MeteoGalicia, se esperan cielos cubiertos, con chubascos aislados y ocasionales.

Las temperaturas sufrirán un moderado descenso, los termómetros que irán de los 13 a los 16 grados, mientras que el viento soplará moderado del norte-noroeste.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 13°C 16°C
  • Lugo 4°C 14°C
  • Vigo 9°C 19°C
  • Ferrol 9°C 15°C
  • Santiago 6°C 15°C
  • Pontevedra 7°C 18°C
  • Ourense 7°C 19°C

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