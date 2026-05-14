La Xunta concederá 690 ayudas para mejorar fachadas, cubiertas y muros de viviendas particulares

La Xunta de Galicia concederá este año 690 ayudas, por un importe global de 2 millones de euros, para apoyar a propietarios particulares en la mejora de la imagen exterior de viviendas, construcciones auxiliares y muros de cierre. La línea está pensada para financiar pequeñas intervenciones que ayuden a corregir impactos paisajísticos y a mejorar la integración de los inmuebles en su entorno.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó este jueves en Friol, en la provincia de Lugo, una vivienda reformada al amparo de estas subvenciones. Durante la visita, destacó que la dotación reservada para la convocatoria de 2026 duplica la del año anterior, al pasar de 1 a 2 millones de euros, lo que permite aumentar también el número de beneficiarios: de 348 en 2025 a 690 este año.

La resolución de la convocatoria se publicará el próximo 28 de mayo en el Diario Oficial de Galicia. Los propietarios beneficiarios tendrán hasta el 30 de septiembre para justificar la ejecución de las obras subvencionadas.

Estas ayudas pueden cubrir hasta el 70% del coste subvencionable de la actuación, con un límite máximo de 3.000 euros por ayuda. Entre los trabajos que pueden recibir financiación se incluyen la restauración y revestimiento de fachadas con acabados inadecuados —como ladrillo, bloque de hormigón o mortero—, la renovación o sustitución de cubiertas en mal estado, el revestimiento de muros de cierre con pintura, mortero o piedra acorde con la zona, y la recuperación de muros tradicionales de piedra.

También se pueden destinar a la retirada de elementos adyacentes que perjudiquen la imagen del inmueble o causen un impacto visual negativo en el entorno.

Nueve millones desde 2021

Desde la puesta en marcha de esta orden de ayudas, en 2021, la Xunta ha concedido cerca de 9 millones de euros para financiar 3.208 actuaciones en Galicia. Según la Consellería, estas intervenciones han llegado ya a 288 municipios gallegos, el 92% del total.

La provincia de Lugo es la más beneficiada en la convocatoria de 2026, con 237 ayudas, una de cada tres del total gallego, por un importe conjunto de 691.200 euros. Le siguen A Coruña, con 214 ayudas y 619.000 euros; Pontevedra, con 125 subvenciones por 365.365 euros; y Ourense, con 114 beneficiarios y 324.400 euros.

Noticias relacionadas

En el caso de Friol, Medio Ambiente concedió 17 subvenciones a otros tantos particulares, lo que sitúa al municipio como el segundo de Galicia con más beneficiarios en esta convocatoria. Durante la visita, Vázquez puso como ejemplo la propiedad de Manuel, que desde 2022 recibió cuatro ayudas por un total de 12.000 euros para acometer mejoras en la fachada y la cubierta de dos construcciones auxiliares situadas junto a su vivienda.