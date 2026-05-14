La Xunta prepara el pago de tributos y tasas por Bizum y tarjeta en la oficina virtual de Atriga

La Xunta de Galicia avanza en la modernización de sus sistemas de pago tributario. La Axencia Tributaria de Galicia, Atriga, prepara la contratación de un servicio que permitirá a los ciudadanos abonar de forma telemática recursos gestionados por la Administración autonómica mediante tarjeta bancaria y también a través de Bizum, según recoge el pliego de prescripciones técnicas del contrato.

El objetivo es ampliar los medios de pago disponibles para los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones con la Administración gallega, evitando desplazamientos a entidades bancarias y ofreciendo canales más ágiles, seguros y accesibles. La iniciativa se enmarca en el impulso del uso de medios electrónicos en los procedimientos administrativos y tributarios, así como en la normativa que permite el pago de deudas mediante tarjeta de crédito o débito y sistemas telemáticos.

La Consellería de Facenda prevé la puesta en marcha de tres vías principales de pago: un TPV virtual integrado en la plataforma de pagos de Atriga, un sistema de pago mediante Bizum y un TPV físico para operaciones presenciales en determinados puestos de atención. En este último caso, el contrato contempla el suministro y puesta en servicio de 33 terminales o lectores de tarjetas, que estarán conectados a equipos físicos y se instalarán en dependencias de la Axencia Tributaria de Galicia.

Sin comisión

El pliego subraya que Bizum permitirá realizar pagos telemáticos de manera “instantánea, fácil y segura” mediante la asociación del número de teléfono del usuario a su cuenta bancaria. Además, el documento indica que esta modalidad no implicará el pago de comisión por parte del ciudadano por su utilización.

En el caso de los pagos con tarjeta, la Xunta prevé admitir tanto tarjetas de débito como de crédito, emitidas por entidades financieras nacionales o extranjeras. Para operaciones con tarjeta se aceptarán órdenes de pago de hasta 5.100 euros, aunque el límite no se aplicará cuando se utilicen tarjetas emitidas por entidades no residentes en España. Para Bizum, los límites serán los fijados por la propia plataforma o por la entidad bancaria de la persona interesada.

El nuevo sistema deberá estar disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante toda la vigencia del contrato. La empresa que se lleve el contrato de la Xunta tendrá que garantizar el correcto funcionamiento de los servicios, prestar soporte técnico, resolver incidencias, elaborar informes de control y restaurar las condiciones normales de funcionamiento tras cualquier problema detectado.

La Consellería de Facenda demanda que la integración tecnológica con la plataforma de pagos de Atriga deberá realizarse en un plazo máximo de seis semanas desde la firma del contrato. El sistema tendrá que permitir que los servicios tributarios envíen a la plataforma del proveedor los datos básicos de cada operación, como el identificador, la deuda y el importe, sin que el contribuyente pueda modificar esa información durante el proceso de pago.

Cómo anular una operación

Una vez autorizado el pago, la entidad prestadora del servicio quedará obligada frente a la Administración por el importe de la operación. El pliego del contrato establece además que no se admitirá la retrocesión del pago por parte de la entidad prestadora y que el pago tendrá carácter de no repudiable. Si un ciudadano necesita anular una operación ya confirmada, no podrá hacerlo directamente a través del TPV o de Bizum, sino que deberá presentar una solicitud de devolución de ingresos indebidos ante Atriga.

El contrato también exige que la empresa adjudicataria ponga a disposición de la Administración módulos de administración para consultar operaciones realizadas, confirmar pagos cuando no se haya recibido correctamente la notificación de autorización, obtener detalles por fecha o identificador, consultar totales y exportar la información para su tratamiento automatizado.

Criterios de seguridad

En materia de seguridad, el TPV virtual deberá cumplir con el estándar PCI/DSS y con la normativa europea de pago seguro por internet. También tendrá que garantizar la confidencialidad de las comunicaciones, la integridad de las transacciones y la autenticidad de la operación, además de ser compatible con los principales navegadores —Firefox, Edge, Chrome y Safari— y funcionar tanto en ordenadores como en tabletas y móviles.

Los terminales físicos deberán soportar pagos de crédito, débito y transacciones EMV, además de incorporar tecnología NFC/Contactless. El adjudicatario se encargará también de suministrar los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento.

Los ingresos recaudados se abonarán en las cuentas bancarias que determine la Administración, consideradas cuentas restringidas de recaudación. La transferencia a la cuenta general se realizará con carácter quincenal, coincidiendo con el calendario de quincenas de recaudación comunicado por el departamento competente. Además, la empresa adjudicataria deberá remitir ficheros periódicos con la información de los ingresos recibidos, diferenciando las distintas opciones de pago telemático.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, la Xunta pretende reforzar la digitalización de la relación entre la ciudadanía y la Administración tributaria gallega, ampliando las alternativas de pago y adaptando la recaudación pública a herramientas de uso cotidiano como Bizum y los pagos con tarjeta en entornos virtuales y presenciales.