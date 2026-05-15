Galicia afronta un fin de semana gris con chubascos débiles y con mínimas frías: hasta 4 grados en el interior

Galicia encara un fin de semana de tiempo cambiante, con nubes, claros y algunos chubascos, pero también con un dato a tener en cuenta: las temperaturas mínimas serán bajas para mediados de mayo, sobre todo en el interior.

Este viernes 15 de mayo arrancará con lluvias débiles o chubascos matinales en distintos puntos de la comunidad, antes de una tarde algo más abierta. En Vigo se esperan 1y grados de máxima y 13 de mínima, mientras que en Santiago la mínima bajará a 7 grados, en Vigo a 11, y en Lugo a 4, el valor más frío de las principales ciudades gallegas.

Ría de Arousa, este jueves. / Iñaki Abella

El sábado

El sábado 16 mantendrá el ambiente variable, con nubes, claros y posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el norte y el interior. Las temperaturas diurnas seguirán contenidas, con máximas en torno a los 17 grados en A Coruña, Santiago y Vigo, y algo más altas en Ourense, donde se alcanzarán los 20 grados. Las mínimas volverán a ser frescas: 10 en A Coruña, 9 grados en Vigo Santiago y Ourense, y 7 en Lugo.

De cara al domingo 17, el tiempo tenderá a mejorar ligeramente en las Rías Baixas, con intervalos de sol en Vigo, aunque en Santiago y Lugo persistirá la posibilidad de chubascos débiles. Las máximas subirán algo en el interior, con 22 grados en Ourense y 19 en Lugo y en Vigo, pero las madrugadas seguirán frías: 7 grados en Vigo y Santiago, 5 en Lugo, 11 en A Coruña y 8 en Ourense.

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En conjunto, será un fin de semana de primavera fresca, sin frío intenso en el litoral, pero con sensación fría a primera hora, especialmente en el interior de Galicia.