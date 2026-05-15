¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Este viernes se mantendrá la circulación del viento del norte muy marcada, con la entrada de un frente poco activo que dejará intervalos nubosos y chubascos en la primera mitad del día. Con el paso de las horas, las lluvias irán a menos

Las temperaturas no experimentarán demasiados cambios, todavía con valores bajos para la época del año que dejarán los termómetros entre los 13 y los 17 grados en A Coruña, mientras que los vientos soplarán de componente norte, moderados en general.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

A Coruña 13°C 17°C

Lugo 7°C 15°C

Vigo 11°C 19°C

Ferrol 10°C 16°C

Santiago 8°C 16°C

Pontevedra 9°C 19°C

Ourense 9°C 19°C