¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Un frente poco activo dejará este viernes nubosidad y chubascos que se irán retirando a medida que avance el día. Los termómetros marcarán valores bajos para la época del año
Este viernes se mantendrá la circulación del viento del norte muy marcada, con la entrada de un frente poco activo que dejará intervalos nubosos y chubascos en la primera mitad del día. Con el paso de las horas, las lluvias irán a menos
Las temperaturas no experimentarán demasiados cambios, todavía con valores bajos para la época del año que dejarán los termómetros entre los 13 y los 17 grados en A Coruña, mientras que los vientos soplarán de componente norte, moderados en general.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 13°C 17°C
- Lugo 7°C 15°C
- Vigo 11°C 19°C
- Ferrol 10°C 16°C
- Santiago 8°C 16°C
- Pontevedra 9°C 19°C
- Ourense 9°C 19°C
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