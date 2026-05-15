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¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Un frente poco activo dejará este viernes nubosidad y chubascos que se irán retirando a medida que avance el día. Los termómetros marcarán valores bajos para la época del año

Viandantes pasean en un día nublado en la explanada junto a Las Esclavas, en A Coruña.

Viandantes pasean en un día nublado en la explanada junto a Las Esclavas, en A Coruña. / Víctor Echave

RAC

Este viernes se mantendrá la circulación del viento del norte muy marcada, con la entrada de un frente poco activo que dejará intervalos nubosos y chubascos en la primera mitad del día. Con el paso de las horas, las lluvias irán a menos

Las temperaturas no experimentarán demasiados cambios, todavía con valores bajos para la época del año que dejarán los termómetros entre los 13 y los 17 grados en A Coruña, mientras que los vientos soplarán de componente norte, moderados en general.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 13°C 17°C
  • Lugo 7°C 15°C
  • Vigo 11°C 19°C
  • Ferrol 10°C 16°C
  • Santiago 8°C 16°C
  • Pontevedra 9°C 19°C
  • Ourense 9°C 19°C

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