Descargan placas con amianto en una parcela municipal de Castro de Rei y se enfrentan a multas de hasta 300.000 euros
El Concello alertó de las descargas realizadas por un camión ocupado por al menos tres personas
Las cámaras municipales permitieron identificar el vehículo que arrojó los residuos peligrosos
RAC
La Guardia Civil investiga un vertido ilegal de residuos peligrosos en una parcela de propiedad municipal situada en el polígono industrial de Castro Riberas de Lea, en el municipio lucense de Castro de Rei. El material abandonado eran placas de uralita antigua, que supuestamente contienen amianto o asbesto, sustancias catalogadas como cancerígenas y cuya manipulación exige un tratamiento específico por parte de empresas autorizadas.
La actuación policial se inició después de que representantes de la administración local presentasen una denuncia. Según informó el Concello de Castro de Rei, un camión ocupado por al menos tres personas habría realizado hasta en dos ocasiones descargas de placas de uralita en la citada parcela municipal.
Los agentes comprobaron posteriormente que el material depositado era supuestamente uralita antigua con amianto o asbesto. Este tipo de residuos están sometidos a una normativa específica por su peligrosidad, ya que no pueden ser manipulados, transportados ni eliminados sin las correspondientes medidas de seguridad.
En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil revisó las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas por el Ayuntamiento en el polígono industrial, que graban durante las 24 horas del día. Ese visionado permitió identificar el camión que presuntamente realizó las descargas.
Como resultado de las pesquisas, la Guardia Civil formuló dos denuncias administrativas por supuestas infracciones de la Lei de residuos e solos contaminados de Galicia. Esta normativa contempla sanciones que pueden alcanzar los 300.000 euros en casos relacionados con el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos peligrosos.
Los residuos fueron retirados posteriormente y trasladados por una empresa autorizada para su correcta gestión y tratamiento.
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