Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La salud financiera del ConcelloLuz verde al cambio del plan general para la urbanización Parque del AgraLeyma 93 - 71 MenorcaApuñalamiento en Os MallosEl uso problemático de redes sociales entre adolescentesLa ganadora de Pasapalabra regresa a la UDCA Coruña alarga su conexión con Milán y Ginebra
instagramlinkedin

Descargan placas con amianto en una parcela municipal de Castro de Rei y se enfrentan a multas de hasta 300.000 euros

El Concello alertó de las descargas realizadas por un camión ocupado por al menos tres personas

Las cámaras municipales permitieron identificar el vehículo que arrojó los residuos peligrosos

Coche de la Guardia Civil en las inmediaciones del polígono industrial de Castro de Ribeiras de Lea.

Coche de la Guardia Civil en las inmediaciones del polígono industrial de Castro de Ribeiras de Lea. / G. C.

RAC

A Coruña

La Guardia Civil investiga un vertido ilegal de residuos peligrosos en una parcela de propiedad municipal situada en el polígono industrial de Castro Riberas de Lea, en el municipio lucense de Castro de Rei. El material abandonado eran placas de uralita antigua, que supuestamente contienen amianto o asbesto, sustancias catalogadas como cancerígenas y cuya manipulación exige un tratamiento específico por parte de empresas autorizadas.

La actuación policial se inició después de que representantes de la administración local presentasen una denuncia. Según informó el Concello de Castro de Rei, un camión ocupado por al menos tres personas habría realizado hasta en dos ocasiones descargas de placas de uralita en la citada parcela municipal.

Los agentes comprobaron posteriormente que el material depositado era supuestamente uralita antigua con amianto o asbesto. Este tipo de residuos están sometidos a una normativa específica por su peligrosidad, ya que no pueden ser manipulados, transportados ni eliminados sin las correspondientes medidas de seguridad.

En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil revisó las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas por el Ayuntamiento en el polígono industrial, que graban durante las 24 horas del día. Ese visionado permitió identificar el camión que presuntamente realizó las descargas.

Como resultado de las pesquisas, la Guardia Civil formuló dos denuncias administrativas por supuestas infracciones de la Lei de residuos e solos contaminados de Galicia. Esta normativa contempla sanciones que pueden alcanzar los 300.000 euros en casos relacionados con el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos peligrosos.

Noticias relacionadas

Los residuos fueron retirados posteriormente y trasladados por una empresa autorizada para su correcta gestión y tratamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
  2. La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
  3. La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
  4. Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
  5. Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
  6. ¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
  7. El gran caos de las balizas V16: casi 900.000 conductores circulan en Galicia en la ilegalidad sin saberlo
  8. Galicia se prepara para un gran salto térmico el fin de semana: hasta 12 grados más en solo 48 horas

Descargan placas con amianto en una parcela municipal de Castro de Rei y se enfrentan a multas de hasta 300.000 euros

Descargan placas con amianto en una parcela municipal de Castro de Rei y se enfrentan a multas de hasta 300.000 euros

La Xunta abre ayudas de hasta 75.000 euros para rehabilitar viviendas destinadas a trabajadores en el rural

La Xunta abre ayudas de hasta 75.000 euros para rehabilitar viviendas destinadas a trabajadores en el rural

Vigo acoge el Salón Atlántico del Caravaning

Vigo acoge el Salón Atlántico del Caravaning

El amianto dejó cientos de muertos en Galicia, pero el fondo estatal aprueba indemnizaciones contadas

El amianto dejó cientos de muertos en Galicia, pero el fondo estatal aprueba indemnizaciones contadas

Galicia afronta un fin de semana gris con chubascos débiles y con mínimas frías: hasta 4 grados en el interior

Galicia afronta un fin de semana gris con chubascos débiles y con mínimas frías: hasta 4 grados en el interior

Las dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca llevan a 800 gallegos a recurrir a la mediación de la Xunta para evitar el desahucio

Las dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca llevan a 800 gallegos a recurrir a la mediación de la Xunta para evitar el desahucio

Tachan de «banalización do patrimonio» la actuación en las gárgolas do Hostal dos Reis Católicos

Tachan de «banalización do patrimonio» la actuación en las gárgolas do Hostal dos Reis Católicos

Os Biosbardos, la innovadora huerta ecológica coruñesa que surte a Inditex y prepara un 'Amazon de leira'

Os Biosbardos, la innovadora huerta ecológica coruñesa que surte a Inditex y prepara un 'Amazon de leira'
Tracking Pixel Contents