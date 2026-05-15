La Xunta abre ayudas de hasta 75.000 euros para rehabilitar viviendas destinadas a trabajadores en el rural

La Xunta acaba de abrir una nueva línea de ayudas para poner viviendas vacías o inacabadas al servicio de trabajadores en municipios gallegos de menos de 20.000 habitantes. La convocatoria, publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia, financia obras de rehabilitación, terminación o ampliación de inmuebles que después deberán destinarse a vivienda habitual de personas con contrato laboral en empresas con centros de trabajo en la comunidad. No es, por tanto, una ayuda directa al trabajador que busca casa, sino a quien dispone de una vivienda y se compromete a rehabilitarla para alquilarla o ceder su uso a empleados.

La convocatoria cuenta con 1,5 millones de euros para las anualidades 2026 y 2027. La mitad, 750.000 euros, se reserva para empresas, personas físicas y personas jurídicas; la otra mitad, otros 750.000 euros, será para concellos. El crédito se reparte en 600.000 euros este año y 900.000 el próximo, aunque la orden prevé que pueda ampliarse si existe disponibilidad presupuestaria.

Quién puede pedir la ayuda

Hay dos procedimientos. El TR358E está pensado para empresas con centros de trabajo en Galicia que dispongan de viviendas propias, en usufructo o cedidas por un mínimo de diez años, y que vayan a destinarlas a empleados. También pueden concurrir personas físicas o jurídicas que tengan viviendas en esas mismas condiciones y firmen con una empresa un acuerdo para alojar en ellas a trabajadores contratados por esa compañía.

El segundo procedimiento, el TR358F, está reservado a los concellos. En este caso, el ayuntamiento también debe disponer de la vivienda —en propiedad, usufructo o cesión de uso durante al menos diez años— y haber firmado un acuerdo con una empresa para destinarla a residencia habitual de trabajadores.

Qué viviendas entran

La ayuda se dirige a viviendas situadas en concellos de menos de 20.000 habitantes. La orden excluye expresamente los municipios que superen esa población, por lo que no se aplicará a grandes ciudades como Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra, Santiago o Ferrol, pero sí puede beneficiar a muchos concellos de su área de influencia y del rural gallego.

Las viviendas podrán ser unifamiliares o formar parte de edificios residenciales colectivos inacabados o en situación de “esqueleto inmobiliario”. La superficie útil mínima exigida es de 90 metros cuadrados en el caso de una vivienda unifamiliar y de 70 metros cuadrados si forma parte de un edificio residencial colectivo inacabado. Además, la casa no podrá estar a más de 15 kilómetros del centro de trabajo de la persona que vaya a residir en ella.

Qué obras se pueden subvencionar

La convocatoria cubre obras de rehabilitación, terminación o ampliación. Dentro de esas actuaciones se incluyen mejoras de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética. También pueden incorporarse al coste subvencionable gastos preparatorios como honorarios profesionales, informes técnicos, certificados, trámites administrativos y otros gastos generales similares, siempre que estén justificados. No serán subvencionables las obras iniciadas antes del 1 de enero de 2026.

La ayuda puede incluir además, si lo solicita el beneficiario, la contratación de un seguro de impago del alquiler o de la cesión de uso de la vivienda. Ese seguro tendrá un límite de 600 euros al año y podrá cubrir un máximo de cinco años.

Cuánto dinero se puede recibir

La subvención puede alcanzar hasta el 95% del presupuesto protegido de las obras. En viviendas unifamiliares, el máximo general será de 50.000 euros por vivienda rehabilitada. Si quien solicita la ayuda es un concello, el tope sube a 75.000 euros por vivienda. En edificios residenciales colectivos inacabados o en esqueleto, la ayuda podrá llegar a 30.000 euros por cada vivienda del inmueble, con un máximo conjunto de 300.000 euros por edificio.

El límite máximo por vivienda se incrementará en 1.000 euros cuando el inmueble esté situado en un área Rexurbe, las áreas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana previstas en la normativa gallega. Además, cada solicitante podrá recibir como máximo tres ayudas si se trata de viviendas unifamiliares y diez si son viviendas dentro de edificios colectivos inacabados o en esqueleto.

Cuánto podrá pagar el trabajador por la vivienda

La orden fija también límites de renta. En Baiona, Nigrán y Sanxenxo, el alquiler mensual o precio de cesión no podrá superar los 650 euros. En Sada, Mos y Poio, el tope será de 600 euros. En otro grupo de concellos, entre ellos Bueu, Cambados, Gondomar, O Grove, A Illa de Arousa, Moaña, Pontecesures, Tui y Vilanova de Arousa, el límite será de 550 euros. Para el resto de concellos de Galicia, la renta máxima será de 450 euros. Estos importes no incluyen, en su caso, gastos de comunidad, garaje, trastero u otros anexos.

Durante cuánto tiempo debe destinarse la vivienda a trabajadores

El beneficiario tendrá que alquilar la vivienda rehabilitada durante el plazo mínimo legal previsto en la normativa de arrendamientos urbanos o ceder su uso durante al menos cinco años. Si el contrato de trabajo de la persona que ocupa la vivienda finaliza antes de que termine ese plazo, el beneficiario deberá alquilarla o cederla a otro trabajador en un máximo de seis meses. La orden establece que, en ese caso, se priorizará a participantes en los programas Retorna Cualifica Emprego y Bolsas Excelencia Mocidade Exterior.

Además, durante el primer trimestre de cada año en que se mantenga la obligación de alquiler o cesión, el beneficiario deberá presentar documentación que acredite el contrato de alquiler o cesión y el contrato laboral de la persona que ocupa la vivienda. El incumplimiento puede dar lugar a la pérdida de la ayuda o al reintegro de fondos.

Cómo se pide

Las solicitudes deberán presentarse preferentemente por vía electrónica en la sede electrónica de la Xunta. Para empresas, personas jurídicas y concellos, la presentación electrónica es obligatoria. Las personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración podrán hacerlo también de forma presencial en los registros habilitados. El formulario que se debe usar es el anexo I.I para el procedimiento TR358E y el anexo I.II para el TR358F.

Entre la documentación básica figuran la acreditación de la titularidad, usufructo o cesión de uso de la vivienda; el proyecto técnico o memoria de la actuación, con presupuesto y calendario; fotografías del estado actual del inmueble; la licencia municipal o justificante de haberla solicitado, si es necesaria; y, cuando proceda, el acuerdo firmado con la empresa que empleará a los trabajadores destinatarios de la vivienda.

Plazo

El plazo para presentar solicitudes es de dos meses desde el día siguiente a la publicación de la orden en el DOG. Al haberse publicado el 15 de mayo, el plazo ordinario terminará el 15 de julio de 2026. Es un plazo común para los dos procedimientos, TR358E y TR358F. Las solicitudes fuera de plazo no serán admitidas.

No se conceden por orden de llegada

La concesión será en régimen de concurrencia competitiva: las solicitudes se compararán y se ordenarán según una puntuación. Se valorará, entre otros criterios, la cercanía de la vivienda al centro de trabajo, a una parada de transporte público y a una vía de alta capacidad; el tamaño y evolución demográfica del municipio; la ubicación en área Rexurbe; la mejora de eficiencia energética; el uso de materiales sostenibles; la aportación de fondos propios; la actividad de la empresa empleadora y la vinculación con programas de retorno o captación de talento exterior. En caso de empate, prevalecerá la solicitud presentada antes.

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La Xunta tendrá tres meses, contados desde el día siguiente al final del plazo de solicitud, para resolver y notificar. Si no hay resolución expresa en ese periodo, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.