La Xunta insta a los ganaderos a presentar alegaciones para frenar la protección del lobo

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, remitió este viernes una carta a distintas organizaciones agroganaderas de Galicia para animarlas a presentar alegaciones al trámite de información pública abierto por el Gobierno central en relación con el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo que debe enviarse a Bruselas para, de este modo, tratar de frenar que se declare especie vulnerable «de manera arbitraria».

La responsable autonómica advirtió de que las aportaciones del sector son «vitales» para mostrar la realidad de la especie y frenar la pretensión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de declarar que su estado es desfavorable.

Ángeles Vázquez explica en la misiva que el procedimiento iniciado por el Ejecutivo central —con plazo para la presentación de sugerencias hasta el próximo 27 de mayo— no está previsto reglamentariamente y que parece únicamente «una nueva medida dilatoria con la que dificultar la adopción de una posición consensuada sobre el estado de conservación del lobo», basada en los datos oficiales aportados por las comunidades autónomas, «que concluyen que su situación es favorable».

Una situación que, según añadió, se da en un momento en el que el Gobierno central «acumula casi un año de retraso en el envío de los informes sexenales a la Comisión Europea, ya que tenía de plazo para remitirlos hasta el 31 de julio del año pasado y no lo hizo».

En esta línea, la conselleira lamentó que el Ministerio abra este procedimiento de información pública escudándose en que atiende «al interés suscitado en relación con los datos del lobo» y para contar «con aportaciones de interés en la toma de decisiones» con el fin de «recopilar argumentos con los que reforzar sus tesis ideológicas y defender ante Bruselas que el estado de conservación de la especie es desfavorable, por lo que necesitaría una mayor protección».

Evolución positiva

Según señala en la carta la responsable autonómica, la realidad de la especie es «muy diferente» a la que pretende mostrar el Gobierno central, ya que los datos oficiales disponibles reflejan «inequívocamente» una evolución positiva de la especie en España durante las últimas décadas.

De hecho, según precisó, desde una perspectiva exclusivamente ecológica, el lobo presenta actualmente «una dinámica expansiva, una capacidad reproductiva elevada, una funcionalidad ecológica plena y una viabilidad demográfica tanto a medio como a largo plazo». Por estos motivos, considera la Xunta, «su estado de conservación debería ser considerado favorable».

Asimismo, la conselleira recordó que en territorio gallego en los dos últimos años se registró una media de 2.019 avisos por ataques de lobo, lo que supone un incremento del 72% en relación con los 1.174 del año 2021, cuando el Gobierno central incluyó, «de forma unilateral y totalmente arbitraria», la especie en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre).

Por ello, la representante de la Xunta concluye que la actuación del Ministerio va en contra «del equilibrio entre la protección del lobo y la viabilidad de la actividad ganadera».