Carmen García Mateo será la primera rectora en la historia de la Universidad de Vigo

Carmen García Mateo será la primera rectora de la Universidad de Vigo tras imponerse en la segunda vuelta con un 56,02% de votos ponderados frente al 43,98% de Belén Rubio. La catedrática de Telecomunicaciones y candidata de Nós Universidade se impuso en tres de los cuatros sectores, solo quedó por detrás en el de profesorado e investigadores no permanentes (PDI-B) y con una corta diferencia de 57 votos, y cuatriplicó los apoyos conseguidos en PTXAS por la líder de H2040 (438 frente a 116).

Tal y como se esperaba, la participación descendió respecto a la jornada electoral del día 6 de un 17,8% a un 14,5%. Sobre todo, en el colectivo de estudiantes, donde cayó desde un 10,3% a un 6,8%. El PTXAS (Persoal Técnico, de Xestión, Administración e Servizos) volvió a ser el más activo, con un 73,9%, seguido del profesorado funcionario (PDI-A), que alcanzó un 71,6%.

Votaron 3.077 trabajadores y estudiantes de los 21.179 censados. Tras las ponderaciones de cada sector, la candidatura de Carmen García Mateo sumó 1.915 votos útiles frente a los 1.523 de Belén Rubio, mientras que se emitieron 3.519 no válidos y 81 en blanco.

Por campus, García Mateo volvió a ganar en los cuatro sectores de Vigo y se impuso en su centro, la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, y en el de Belén Rubio, Ciencias del Mar.

En Pontevedra, la candidatura de Nós Universidade solo quedó por detrás en el colectivo de estudiantes, por una diferencia de tres votos. Y en Ourense, donde Belén Rubio se impuso claramente en la primera vuelta, García Mateo la superó esta vez en el PTXAS.

La candidata de H2040, que ha sido vicerrectora de Investigación durante los últimos cuatro años, acudió a felicitar a la ganadora de las elecciones acompañada de su equipo y del rector ya en funciones Manuel Reigosa. Visiblemente emocionada, Belén Rubio, agradeció el trabajo de su equipo y el «tono excelente» mantenido por los tres candidatos en la campaña.

Por su parte, García Mateo también destacó el «exercizo de democracia» de la primera y la segunda vuelta y dijo estar viviendo «un momento de ledicia» después de más de año y medio de trabajo junto a su equipo. Aseguró que el resultado «refrenda» que «esta Universidade quere cambio» y se comprometió a gobernar «para todos».

«O talento non sobra. Será un proxecto integrador para todos», prometió.

La «nueva etapa» de la UVigo arrancará «xa dende a semana que vén, para dar o relevo ao equipo de goberno».

Respecto a los datos obtenidos en los tres campus, comentó que son similares a los de la primera vuelta y, como ya anunció en campaña, su primera medida como rectora será la reorganización interna y la negociación con el PTXAS, cuyo apoyo ha sido una de las claves de su victoria.

García Mateo también expresó su «orgullo e responsabilidade» por ser la primera mujer que lidera la UVigo en sus 36 años de historia. Solo hubo otro intento en todo este tiempo, el de Margarita Estévez en 1994, pero perdió en las urnas frente a José Antonio Rodríguez Vázquez.

«Sempre fun unha muller nun mundo de homes», añadió en referencia a su ámbito de conocimiento, la ingeniería, y citó a la alta ejecutiva tecnológica Sheryl Sandberg para mostrar su convencimiento de que «este mundo sería moito mellor se a metade dos fogares estiveran gobernados por homes e a metade das empresas por mulleres»,

García Mateo será la segunda rectora en Galicia tras Rosa Crujeiras, que ganó las elecciones de la Universidad de Santiago el pasado marzo. Y se une a la veintena de mujeres que ostentan actualmente el máximo cargo de gobierno en las 77 universidades públicas y privadas de España.

Esta misma semana, Pilar Garcés, catedrática de Filología Inglesa, se convirtió en la primera rectora de la Universidad de Valladolid tras una segunda vuelta en la que también se enfrentaba a otra candidata.

García Mateo se definió como «un producto de la educación pública» y dedicó su victoria a sus padres, ya fallecidos, y a sus hermanos. En su opinión, la clave de su victoria es el modelo de universidad que defiende y el «modelo de goberno transparente, participativo, pero con liderado firme».

Aseguró sentirse «moi orgullosa» de la institución que gobernará durante los próximos seis años y comentó que su objetivo será acabar su mandato dejándola «un chanzo máis» arriba en todas las posiciones que ocupa actualmente y «sobre todo, cohesionada».

Belén Rubio: «A comunidade universitaria falou dun xeito incontestable»

«A participación foi moi boa e iso me parece estupendo. A comunidade universitaria falou dun xeito incontestable. Parabéns a Carmen polo seu éxito, e tamén a Jacobo Porteiro. Todos traballamos moitísimo», aplaudió Belén Rubio.

Belén Rubio (derecha) felicita a Carmen García Mateo que ha sido elegida como nueva rectora de la UVigo. / José Lores

La líder de H2040 agradeció el trabajo realizado «con moitísima ilusión e esforzo» por su equipo durante una campaña «intensa», y también el fair play de las otras dos candidaturas. «Foi moi satisfactorio. Lévome unha imaxe boísima deste traballo desta temporada», celebró.

Rubio, que en algunos momentos no pudo mantener las lágrimas, agradeció el apoyo de su familia y del rector Reigosa, que la animó a presentarse a las elecciones. «Meu fillo díxome que agora ía empezar a traballar para vivir e non a vivir para traballar», bromeó.

Muy satisfecha con sus ocho años de vicerrectora, dijo sentirse también «ilusionada» ante esta nueva etapa, porque le gusta la docencia y la investigación.

Y no dejo de hacer autocrítica: «Entendo que o noso proxecto non gustou o suficiente. Eu creo que era un proxecto integrador, dialogante e tiña visos de futuro. Agora a nova reitora ten que facer o seu proxecto de goberno e espero que sexa quen tamén de integrar todas as demandas e sensibilidades da comunidade universitaria. E aí estaremos presentando batalla no Claustro, no Consello de Goberno e onde faga falta».

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