Rueda rinde cuentas de su gestión: «En dos años ya hemos cumplido el 87% de nuestro programa»

No es casualidad que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, haya elegido Vigo para rendir cuentas de los dos primeros años de legislatura. Y es que solo falta un año para las elecciones municipales y la ciudad olívica es el principal reto que tiene el Partido Popular por delante, pues tienen que recuperar mucho terreno perdido para intentar hacer frente a Abel Caballero en las urnas. La propia Luisa Sánchez, presidenta del PP de Vigo, abría este sábado el acto en el teatro Afundación haciendo alusión al alcalde pero sin nombrarlo. «Sabemos que cuando hacemos un acto en Vigo se revuelve por dentro. Lleva años tergiversando y desmereciendo las inversiones de la Xunta en Vigo, como el cine Fraga, el CIS Olimpia Valencia o las viviendas de Navia. Tenemos que cambiar el relato, es la responsabilidad de todos. Esta es una ciudad exigente pero también muy agradecida», señaló Sánchez.

La jornada la cerró el propio Alfonso Rueda, haciendo alusión también a la situación política de la ciudad olívica: «Es un lugar donde todo es un poco más difícil. Pero el PP de Vigo aguanta y no va a retroceder». Durante su intervención, además de varias puyas tanto al PSOE como al BNG, el presidente gallego hizo un balance de estos dos años de gobierno en mayoría absoluta, destacando que han cumplido (o están en proceso de hacerlo) en torno al 87% del programa electoral con el que se presentaron a las elecciones autonómicas de 2024. «Al final de la legislatura va a estar ya completo. Y si hay algo que no hemos podido hacer, lo explicaremos», añadió.

Y animó a todos los conselleiros y a los altos cargos del partido a seguir trabajando para que en unas futuras generales Feijóo consiga un apoyo masivo en Galicia y obtenga «el mejor resultado de la historia». «Tenemos que estar preparados», añadió. ¿Y qué destacó Rueda de su trabajo al frente de la Xunta en estos dos últimos años? Pues, sobre todo, que las 4.000 viviendas (en Vigo más de novecientas) con algún tipo de protección prometidas están ya en marcha. También incidió en la inversión en Sanidad, que supone el 40% de los presupuestos de la Xunta.

Antes de Rueda hablaron 11 de los 12 conselleiros que forman su gobierno (solo faltó Diego Calvo), para explicar todas las actuaciones de sus respectivos departamentos. Desde el "Camiño litoral" que estará listo en julio con 52 etapas que irán desde Ribadeo hasta Tui, la gran mayoría por la costa, hasta el impulso de suelo industrial, la apuesta por la cultura y la lengua gallega (dos de cada tres publicaciones en Galicia se escriben ya en gallego), los 75 millones destinados a la prevención de incendios en los montes o el impulso de más de 3.500 nuevas plazas en residencias de mayores.

Y también destacó la propuesta de Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, que prevé construir un parque canino en las siete ciudades gallegas. Lamentó, no obstante, que en Vigo no han podido dar todavía ningún paso porque no ha tenido respuesta alguna del Concello para estudiar una posible ubicación.

Masiva presencia del ejecutivo autonómico

Además de la plana mayor del gobierno gallego, el acto contó con la presencia de numerosos dirigentes del PP en un teatro Afundación completamente lleno, como el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, la secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, o exconcejales de la formación en Vigo como Diego Gago o Alfonso Marnotes.

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Las críticas a este acto no se hicieron esperar. La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, aseguró que Rueda «no logrará tapar su verdadera cara con kilos de propaganda», haciendo referencia al «desmantelamiento de los servicios públicos y el recorte de derechos».