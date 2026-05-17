Si la nota de la PAU no llega para entrar en los grados más cotizados en Galicia: veinte carreras con alternativa fuera y también dentro

A dos semanas de la PAU, que en Galicia se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio, miles de alumnos están ya en la recta final hacia Selectividad y hacia una decisión que va más allá de aprobar unos exámenes: elegir carrera, universidad y, en muchos casos, ciudad. La nota definitiva todavía no está cerrada, pero la media de Bachillerato ya orienta una parte importante del camino y las notas de corte del último curso permiten saber qué titulaciones fueron más exigentes.

La primera advertencia para padres y estudiantes es básica: la nota de corte no es una nota exigida de antemano, sino la del último alumno que consiguió plaza el curso anterior. Cambia cada año según la demanda y el número de plazas. Por eso, los datos de 2025-2026 solo sirven como referencia, no como garantía.

La segunda advertencia es económica. Antes de pensar en irse a otra comunidad, conviene revisar si existe una alternativa en Galicia con menor corte, porque estudiar dentro del sistema universitario gallego puede suponer un ahorro notable. La Xunta implantó la matrícula gratuita para los estudios de grado en las universidades públicas gallegas, tanto para alumnado de nuevo ingreso como para quienes continúan y cumplen los requisitos académicos. Salir fuera puede abrir la puerta a la carrera deseada, pero también obliga a sumar matrícula, alquiler, manutención, transporte y viajes.

En las veinte titulaciones gallegas con las notas más altas del curso 2025-2026, el abanico es desigual. En algunas no hay alternativa real dentro de Galicia. En otras sí, aunque a veces implica renunciar al doble grado, al itinerario integrado de máster o a la combinación exacta de estudios.

En el doble grado de Matemáticas y Física de la USC, la nota de corte fue de 13,314, la más alta de Galicia. No hay otro doble igual en el sistema universitario gallego con menor nota, pero sí se puede rebajar la exigencia si el alumno acepta cursar una de las dos titulaciones por separado: Matemáticas en la USC, con 12,254, o Física en la USC, con 11,710. Fuera de Galicia, las alternativas más próximas siguen siendo muy exigentes: Universitat de València, con 13,294; Zaragoza, con 13,117; y Cantabria, con 13,002.

En Medicina en la USC, con 12,742, no hay otra opción pública gallega con menor corte: quien quiera estudiar Medicina en Galicia tiene esa vía. Para ampliar opciones, está Cantabria, con 12,727; Valladolid, con 12,720; Alicante, con 12,718; la Pública de Navarra, con 12,715; y Zaragoza, con 12,675. Son diferencias pequeñas, pero en carreras tan competidas unas centésimas pueden decidir una plaza.

En Ingeniería Informática y Matemáticas en la USC, con 12,728, tampoco existe en Galicia un doble idéntico con menor nota. Sí hay alternativas gallegas si el estudiante acepta separar o modificar la elección: Matemáticas en la USC, con 12,254; Ingeniería Informática en la USC, con 10,086; y dobles próximos como Ingeniería Informática y Ciencia e Ingeniería de Datos en la UDC, con 10,532, o Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial en la UVigo, con 9,946. Fuera de Galicia, las opciones son la Rey Juan Carlos, con Ingeniería del Software y Matemáticas, con 12,604; la Universitat de Barcelona, con 12,378; y la Universitat de València, con 12,310.

En Odontología en la USC, con 12,723, no hay una segunda Odontología gallega con menor corte. Las opciones más accesibles desde un punto de vista académico fuera son Oviedo, con 12,700; la Complutense de Madrid, con 12,652; Valencia, con 12,646; la Rey Juan Carlos, con 12,590; y Murcia, con 12,548.

En el doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo en la USC, con 12,522, no hay otro doble igual en Galicia, pero sí grados separados con notas más bajas: Comunicación Audiovisual en la USC, con 9,542; Comunicación Audiovisual en la UDC, con 9,022; Comunicación Audiovisual en la UVigo, con 8,608; y Periodismo en la USC, con un corte inferior al doble. Fuera de Galicia, País Vasco, con 11,928; Sevilla, con 11,686; la Carlos III de Madrid, con 10,939; y la Universitat de València, con 10,844.

En Biotecnología en la USC, con 12,339, no hay otro grado de Biotecnología en Galicia con menor nota. Como alternativas gallegas de la misma rama, aunque no equivalentes, pueden considerarse Biología en la USC, Biología en la UDC o Biología en la UVigo, todas con cortes más bajos. Fuera, País Vasco, con 12,292; el doble de Biotecnología y Bioquímica de la Rovira i Virgili, con 12,180; y la Pablo de Olavide, con 12,177.

En Ingeniería Aeroespacial con máster aeronáutico integrado —PARS— en la UVigo (campus de Ourense), con 12,336, sí hay una alternativa gallega clara si el alumno acepta no entrar en el itinerario integrado: Ingeniería Aeroespacial en la propia UVigo, con 12,130. Fuera de Galicia, y también sin ese PARS integrado, aparecen la Rey Juan Carlos, con 12,114; Castilla-La Mancha, con 11,910; y Alicante, con 11,903.

En Matemáticas en la USC, con 12,254, no hay otra Matemáticas pública gallega con menor corte. Las alternativas del documento están fuera: Complutense de Madrid, con 12,250; Politécnica de Madrid, con 12,058; Valladolid, con 11,988; Barcelona, con 11,946; Autónoma de Madrid, con 11,937; y Sevilla, con 11,919.

En Ingeniería Aeroespacial en la UVigo, con 12,130, tampoco existe otra Aeroespacial gallega con menor nota. Las alternativas fuera podrían ser Castilla-La Mancha, con 11,910; y Alicante, con 11,903.

En el doble grado de Educación Infantil y Educación Primaria en la USC, con 12,114, no hay otro doble idéntico más bajo en Galicia, pero sí muchas opciones si se cursan los grados por separado. Educación Primaria aparece en la UDC con 9,896, en la USC con 9,856, en la UVigo en Pontevedra con 9,550, en la UVigo en Ourense con 8,982 y en la USC en Lugo con 8,854. Para Educación Infantil, la USC tuvo 9,370 y la UDC 8,648. Fuera de Galicia, las alternativas del documento son la Rey Juan Carlos, con 11,961; Jaume I, con 11,894; Cantabria, con 11,751; País Vasco, con 11,590; y Las Palmas de Gran Canaria, con 11,524.

En Ingeniería Biomédica e Ingeniería Mecánica en la UVigo, con 11,768, no hay una réplica exacta con menor corte, pero sí opciones gallegas próximas: el doble de Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática en la UVigo, con 11,168; Ingeniería Biomédica en la UVigo, con 10,056; Ingeniería Mecánica en la UVigo, con 9,928; e Ingeniería Mecánica en la UDC, con 9,254. Fuera de Galicia, como vía próxima, el documento cita Ingeniería Biomédica en Alicante, con 11,198; Zaragoza, con 11,143; y Las Palmas, con 10,666.

En la simultaneidad de Español y Gallego-Portugués en la UDC, con 11,760, no hay una combinación idéntica más baja, pero sí alternativas gallegas de Filología o lenguas: Inglés y Español en la UDC, con 7,174; Lengua y Literatura Españolas en la USC, con 6,362 en Lugo y 5,978 en Santiago; o titulaciones próximas de gallego-portugués e inglés. Fuera, están Filología Hispánica y Estudios Ingleses en Cádiz, con 11,352; Filología Clásica e Hispánica en Sevilla, con 10,657; y Traducción e Interpretación más Filología Hispánica en Córdoba, con 10,122.

En Física en la USC, con 11,710, no hay otra Física pública gallega con menor nota. Las opciones fuera son la Universitat de Barcelona, con 11,706; Murcia, con 11,569; Valladolid, con 11,265; Alicante, con 11,030; y Cantabria, con 10,801.

En Enfermería en la UDC, con 11,670, sí hay alternativas gallegas más bajas. La primera es Enfermería en la USC, con 11,554. También están Enfermería en Lugo, con 11,054; la Escuela de Enfermería de A Coruña, con 11,050; Meixoeiro, con 11,036; Pontevedra, con 11,000; Ourense, con 10,982; y Povisa, con 10,610, aunque esta última es un centro privado adscrito y su coste no es comparable al de una plaza pública ordinaria.Fuera de Galicia, están Murcia, con 11,615; la Complutense, con 11,603; y Castilla-La Mancha en Albacete, con 11,560.

En Enfermería en la USC, con 11,554, también hay opciones gallegas más bajas: Lugo, A Coruña, Meixoeiro, Pontevedra, Ourense y Povisa. Fuera de Galicia, Vitoria-Gasteiz, con 11,552; Ciudad Real, con 11,528; Cádiz, con 11,510; Extremadura, con 11,464; y León, con 11,450.

En Ingeniería Biomédica con máster biomédico integrado —PARS— en la UVigo, con 11,550, la alternativa gallega más directa es cursar Ingeniería Biomédica en la UVigo sin el itinerario PARS, con 10,056. Fuera de Galicia, están Alicante, con 11,198; Zaragoza, con 11,143; y Las Palmas, con 10,666.

En Relaciones Internacionales en la UVigo, con 11,458, sí hay otra vía gallega con menor nota: Relaciones Internacionales interuniversitario UDC-UDV, con 10,678. Fuera, las opciones son Derecho y Estudios Internacionales en Castilla-La Mancha, con 11,200; la Complutense de Madrid, con 11,185; la Rey Juan Carlos, con 10,992; Estudios Internacionales en la Autónoma de Madrid, con 10,853; y Alicante, con 9,985.

En Psicología en la USC, con 11,306, no hay otra Psicología pública gallega con menor corte. Las alternativas fuera son Extremadura, con 11,278; Cádiz, con 11,190; Castilla-La Mancha, con 11,189; Córdoba, con 11,049; la Pública de Navarra, con 11,016; y la Rey Juan Carlos, con 10,989.

En el doble grado de Química y Física en la USC, con 11,304, no hay un doble idéntico más bajo en Galicia. Como vías separadas, Química sí permite rebajar nota: Química en la USC, con 10,298; Química en la UDC, con 9,045; y Química en la UVigo, con 8,876. En Física, en cambio, la opción gallega separada no baja la exigencia, porque el grado de Física en la USC tuvo 11,710. Fuera, como vías separadas o afines: Física en Valladolid, con 11,265, o Alicante, con 11,030; y Química en el País Vasco, con 10,600, o en la Jaume I, con 10,254.

Por último, en Veterinaria en la USC, con 11,300, no hay otra Veterinaria gallega con nota inferior. Las opciones fuera son escasas: Ciencia y Producción Animal más Veterinaria en Lleida, con 11,290, y Veterinaria en Las Palmas de Gran Canaria, con 11,174.

Noticias relacionadas

Para el alumno, no llegar a la nota de la primera opción no tiene por qué significar renunciar a su vocación: puede haber otra universidad, otro campus o un grado muy próximo. Siempre hay que buscar alternativa. Para los padres, la decisión debe hacerse con calculadora: mientras Galicia ofrece matrícula gratuita en sus universidades públicas, salir a otra comunidad eleva el coste anual.