El BNG acusa a la Xunta de «torpedear» el pacto por el gallego y pide atender el clamor social

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, acusó este lunes a la Xunta de Galicia y a su presidente, Alfonso Rueda, de «torpedear» el pacto por el gallego y demandó que atienda al «clamor social» que ayer en las calles de Santiago pedía respaldo para el idioma.

Rodil valoró así la multitudinaria manifestación del pasado domingo, en la que miles de personas reivindicaron un idioma gallego «vital» y no «residual» en el seno de la protesta convocada cada 17 de mayo por Queremos Galego, cuyo presidente, Marcos Maceira, pidió rectificar la política lingüística.

La nacionalista puso en valor esta movilización en la que participaron miles de personas «muy diversas» pero «unidas por lo más valioso que tenemos, por el enorme amor a la lengua de este país» y que, sobre todo, «no queremos perder».

Así, explicó que mucha gente, también alguna que no utiliza el idioma gallego a diario, ve con «preocupación» como el gallego pierde espacio debido a «17 años de políticas» en contra del idioma propio de Galicia, porque «el PP rompió el consenso lingüístico» que existía.

Reproches al PP

Rodil recriminó que el actual PP esté boicoteando el plan de normalización que en 2004 se aprobó por unanimidad en el Parlamento y que ahora «se niega a cumplir».

«Lo mínimo», según la nacionalista, sería volver a ese consenso aunque no parece que la Xunta trabaje en ese sentido, ya que lleva dos años «torpedeando» el acuerdo sobre la lengua.

«Estas políticas antigallegas del PP son las responsables de la pérdida de hablantes y también del enorme avance del desconocimiento de la lengua gallega entre las generaciones más nuevas de nuestro país», recordó Rodil, que cree que la formación popular acomete este tipo de ataques desde la Xunta pero también desde los ayuntamientos, como se evidenció en la decisión del nuevo gobierno de Lugo de eliminar el área de Promoción da Lingua.

Revertir la situación

Frente a ello, desde el Bloque consideran que «hay soluciones» y «que se puede revertir la situación que atraviesa la lengua propia de Galicia» si el Gobierno autonómico está dispuesto a llevar a cabo iniciativas a favor del gallego con propuestas que vayan más allá «de la pancarta».

La viceportavoz del BNG señaló que los grupos parlamentarios no conocen avances respecto a la renovación del pacto de política lingüística, ya que aunque la Xunta aseguró que ya ha completado los trabajos técnicos de once comisiones todavía no ha dado ningún dato a conocer.

Al respecto, Rodil cuestionó por qué la Xunta no informa ni expone las conclusiones obtenidas.

«¿Por qué la Xunta no las hace públicas? No les gusta lo que dijeron las personas que con toda buena fe, con toda buena intención se sentaron en esos grupos de trabajo durante meses a hacer análisis, pero sobre todo a hacer propuestas», que igual desde el Gobierno gallego «no quieren aplicar», afirmó.

Para el BNG el primer paso para recuperar el idioma es «derogar todas las barreras legales que impiden aprender a usar la lengua propia de Galicia, que impiden aprender a usar de manera normalizada la lengua gallega», como es el caso del decreto del plurilingüismo.