Recuperación de tierras
La Comisión Europea propone una ayuda de 120 millones de euros para España por los incendios: en Galicia ardieron 119.000 hectáreas en 2025
Los fondos europeos se destinarán a la restauración de infraestructuras críticas, reubicaciones temporales y servicios de emergencias para hacer frente a los daños de 2025
R. S.
La Comisión Europea ha propuesto este lunes conceder a España 120,4 millones de euros del Fondo de Solidaridad para apoyar a la recuperación tras los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas en Galicia, Castilla y León y Extremadura, así como por otros eventos extremos en 2025.
La ayuda, de la que España ya recibió un adelanto de 30 millones de euros, tiene que ser aprobada tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo de la Unión Europea (los Estados miembros) para que se produzca el desembolso del resto de la cuantía, que llegaría en un único pago.
«En 2025, España sufrió una serie de eventos meteorológicos extremos, incluyendo una prolongada sequía, intensas olas de calor y tres grandes incendios forestales», señaló en un comunicado la Comisión Europea, que destacó que la ola «más destructiva» de incendios, que comenzó el 8 de agosto, se cobró la vida de ocho personas y forzó a llevar a cabo evacuaciones masivas.
En el caso de Galicia, las llamas arrasaron el pasado año con 119.000 hectáreas. Además, el incendio que nació el 13 de agosto en la parroquia ourensana de Seadur, en el concello de Larouco,que afectó a tres provincias (Lugo y León también) y arrasó con más de 37.000 hectáreas ya está considerado oficialmente, como el más grande de la historia de España.
Los pagos del Fondo de Solidaridad apoyarán los esfuerzos para la reconstrucción, incluyendo la restauración de infraestructuras críticas de agua, gestión de agua residual, telecomunicaciones, educación, transporte y patrimonio cultural.
También se asignarán fondos para cubrir las reubicaciones temporales y los servicios de rescate de emergencias, según indicó el Ejecutivo comunitario.
España ya ha recibido en otras ocasiones ayudas del Fondo de Solidaridad, la última vez por la dana de 2024 en Valencia, 946 millones de euros, pero también a raíz de la erupción del volcán de la Palma en 2022 (9,5 millones de euros), la pandemia de covid-19 (57 millones), el terremoto de Lorca en 2011 (21,1 millones) o la crisis del Prestige en 2002 (8,6 millones), entre otras.
Además de para España, la Comisión Europea ha propuesto conceder 9,2 millones de euros a Chipre tras los incendios en las regiones de Limasol y Pafos del verano pasado, así como 14,3 millones de euros a Rumanía para reparar infraestructuras dañadas por las inundaciones en varias regiones den el país de la primavera de 2025.
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