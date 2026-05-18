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EN AGUAS INTERNACIONALES AL OESTE DE CHIPRE

El Ejército israelí intercepta los barcos de la Flotilla: un gallego entre los detenidos

"Lanchas militares están interceptando" los barcos "a plena luz del día", a unas 80 millas náuticas al oeste de la isla de Chipre

Duarte Ferrín Iglesias, integrante de la delegación gallega en la Flotilla

Duarte Ferrín Iglesias, integrante de la delegación gallega en la Flotilla / ECG

Ángel Martínez

Santiago de Compostela

Nuevo asalto a la Flotilla Global Sumud. El Ejército israelí comenzó este lunes a interceptar los barcos de la flota humanitaria que navegaba rumbo a la Franja de Gaza en aguas internacionales al oeste de Chipre. Entre los activistas detenidos por las fuerzas israelíes hay un gallego, Duarte Ferrín Iglesias, de Bouzas, según fuentes de Global Sumud Galiza consultadas por este diario. Duarte habría sido "interceptado" junto a dos vascos que navegaban en la misma embarcación, el Holy blue.

Según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, militares israelíes han abordado algunos de los 54 buques que partieron de Marmaris (Turquía). La propia Flotilla denunció en sus canales que "lanchas militares están interceptando" sus barcos "a plena luz del día", a unas 80 millas náuticas al oeste de la isla de Chipre, según el localizador de barcos de la flota. Actualmente, hay ya cuatro barcos interceptados y las embarcaciones se encuentran a unas 250 millas náuticas de la costa de Gaza.

Ocho personas integran la delegación gallega que participa en la Flotilla: Alberte Pagán Vázquez, Andrés Morales Ramos, Benito González Rodríguez, Ana Isabel Fuentes Rey, Duarte Ferrín Iglesias, Xurxo Porritt Lueiro y Amaia Pérez- Izaguirre Urquizu, que no está actualmente embarcada ya que permaneció en Turquía.

"Al interceptar hoy la Flotilla en un perímetro de 250 millas náuticas y dentro de la zona SAR de Chipre, el régimen israelí continúa demostrando un desprecio sistemático por el derecho marítimo internacional, la libertad de navegación en alta mar y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)", señala la Flotilla en su canal de Telegram.

Dario Carotenuto, diputado del partido italiano Movimiento 5 Estrellas (M5S) que se encuentra a bordo del barco Kasri Sadabat explica en un vídeo que han visto "buques de guerra y pequeñas embarcaciones rápidas israelíes y, justo después, hemos perdido la conexión a Internet de Starlink. Estamos intentando llegar a aguas territoriales turcas". "Mi llamamiento a las autoridades italianas e internacionales para que intervengan para liberar de inmediato a todas estas tripulaciones, formadas por activistas pacifistas que no harían daño ni a una mosca y que solo quieren el fin del genocidio en Palestina", añade.

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La Flotilla inició su misión el pasado 15 de abril en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval impuesto por Israel desde el año 2007. El 30 de abril fue interceptada por la Marina israelí al sur de Grecia, a 600 millas náuticas de la Franja. Tras el asalto, el español Saif Abukeshek, secuestrado en aguas internacionales junto al brasileño Thiago Ávila, fue llevado a Israel para ser juzgado por presuntos lazos con la organización islamista Hamás. Después de 10 días de detención sin cargos, Israel deportó a los dos activistas.

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