Herido un conductor al chocar contra un pilar en Rábade y quedar atrapado
Tuvo que ser excarcelado por los bomberos tras quedar atrapado en el interior del vehículo
Un conductor resultó herido y tuvo que ser liberado tras sufrir un accidente en la madrugada de este lunes en Rábade. El vehículo que conducía chocó contra un pilar de la autovía A-6, a su paso por una rotonda inferior situada en la carretera LU-541. A causa del siniestro, la víctima quedó atrapada en el interior del vehículo.
La Guardia Civil de Tráfico dio el aviso al 112 Galicia sobre las 2.20 horas, tras lo que se movilizó un dispositivo de auxilio en el que participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y los Bomberos de Vilalba.
Una vez en el lugar del accidente, los equipos de emergencia tuvieron que emplear el material de excarcelación para liberar al herido del interior del coche. Tras ser rescatado, el personal sanitario se encargó de trasladar al conductor a un centro hospitalario.
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