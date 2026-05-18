Educación
Prevenir la cuesta de septiembre: Galicia abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 300 euros para libros y material escolar
De cara al posible acceso a la deducción fiscal, las familias deben recordar que no valen los pagos en efectivo
Las familias gallegas con hijos que estudie en centros sostenidos con fondos públicos y que quieran beneficiarse de las ayudas para acceder al préstamo de libros de texto o para la compra de manuales o de material escolar para el próximo curso pueden realizar la solicitud entre este martes y el día 19 de junio, ambos incluidos. Así figura en la orden que regula la subvención que se publica hoy en el Diario Oficial de Galicia.
En concreto, se establecen los plazos y los requisitos para poder contar con apoyos que llegan a un máximo de 240 euros en el caso de las familias con menos renta y tratándose de material no reutilizable para 1º y 2º de Primaria y de 270 euros si se trata de manuales de la ESO.
El tope, para alumnado en Educación Especial
Consideración aparte merece el alumnado matriculado en Educación Especial, sea en centros específicos o en unidades dentro de centros ordinarios, pero también los inscritos en Primaria o ESO con necesidades específicas de apoyo educativo (NEE) y un grado de discapacidad de al menos el 33 por ciento y no puedan usar libros del fondo solidario, percibirá 300 euros en ayudas.
Aunque no aparece regulado en la convocatoria recién difundida, la Xunta contempla asimismo una deducción fiscal para hogares que no cumplan los requisitos de renta. No obstante, no habrá excepciones como la que permitió a los progenitores justificar los desembolsos en efectivo durante el segundo semestre del pasado año. La Atriga articuló esa medida con carácter excepcional. Esta vez se dejó ya claro con anticipación, cuando se anunciaron las nuevas ayudas en el Consello de la Xunta del pasado 27 de abril, que los pagos no podrán hacerse dinero en efectivo.
Diferentes casuísticas
Lo más habitual es poder acceder al fondo solidario de libros de texto: el servicio de préstamo se destina al alumnado matriculado en Primaria, desde 3º en adelante, y los cuatro cursos de la ESO. Desde el curso pasado también se incluyen los estudiantes de E-Dixgal porque la Xunta está impulsando un modelo más híbrido.
Los manuales del préstamo se reparten por orden inverso a la renta familiar hasta fin de existencias, priorizando alumnado tutelado por la Xunta, estudiantes NEE con discapacidad de al menos el 33 por ciento y que puedan hacer uso de los libros y rentas per cápita familiares con tope de 6.000 euros (seis manuales) y de 10.000 euros (cuatro manuales).
En cuanto al vale para comprar libretas o bolígrafos y similares, que no puede fraccionarse, se establecen 75 euros para los hogares con rentas más bajas y de 60 para los situados entre 6.000 y 10.000 euros.
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