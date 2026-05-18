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¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

La entrada de un frente cálido este lunes dejará cielos cubierto y lluvias por la tarde. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios

Vista de A Coruña

Vista de A Coruña / Carlos Pardellas

RAC

La semana comienza en A Coruña con circulación del sudoeste, que dejará el paso de un frente cálido a partir de la tarde.

De este modo, según el pronóstico de MeteoGalicia, se espera una mañana de nubes de tipo medio y alto en el resto.

Con el transcurso del día, se cubrirán los cielos y las lluvias serán de intensidad moderada en la franja atlántica.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso y los valores máximos continuarán sin demasiados cambios, con termómetros que oscilarán entre los 11 y los 19 grados.

Los vientos soplarán del sudoeste moderados en general.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 11°C 19°C
  • Lugo 5°C 19°C
  • Vigo 8°C 18°C
  • Ferrol 8°C 18°C
  • Santiago 6°C 16°C
  • Pontevedra 7°C 17°C
  • Ourense 8°C 21°C

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