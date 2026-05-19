Los 103 mejores graduados de las universidades gallegas tienen premio: 3.500 euros

La cantera más brillante de las universidades gallegas vuelve a dejar un dato significativo: la excelencia académica tiene mayoría femenina. La Xunta acaba de reconocer a 103 estudiantes del Sistema Universitario de Galicia que terminaron sus estudios de grado en el curso 2024/25 con los Premios Fin de Carrera, una distinción que reconoce los mejores expedientes y que va acompañada de una ayuda económica de 3.500 euros.

De los 103 universitarios distinguidos, 65 son mujeres, el 63% del total, frente a 38 hombres, que representan el 37%. La resolución, publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, reconoce así el esfuerzo, la constancia y la trayectoria académica de los alumnos que cerraron su etapa universitaria con mejores resultados.

Por Universidades

La Universidade de Santiago de Compostela es la que suma un mayor número de premiados, con 47 estudiantes. Le sigue muy de cerca la Universidade de Vigo, con 40 galardonados, mientras que la Universidade da Coruña cuenta con 16. El reparto refleja también el peso de los distintos campus universitarios gallegos: Santiago concentra 39 premios, Vigo 18, Pontevedra 13, A Coruña 11, Ourense 9, Lugo 8 y Ferrol 5.

Criterios

El reconocimiento no es automático. Para poder optar a estos premios, los estudiantes tenían que acreditar una nota media elevada en su expediente académico. En la mayor parte de las ramas de conocimiento —Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias y Ciencias de la Salud— se exigía una media igual o superior a 8,5 puntos. En el caso de Ingeniería y Arquitectura, el umbral se situaba en 7,5 puntos, atendiendo a las características de estas titulaciones.

Por áreas de estudio, el mayor grupo de premiados procede de Ciencias Sociales y Jurídicas, con 41 estudiantes, lo que supone el 40% del total. Le siguen Ciencias de la Salud, con 21 galardonados; Ingeniería y Arquitectura, con 18; Artes y Humanidades, con 13; y Ciencias, con 10.

Los Premios Fin de Carrera funcionan como una fotografía de la excelencia universitaria gallega al término de cada promoción. No solo reconocen las mejores notas, sino también años de trabajo sostenido en titulaciones muy distintas, desde carreras sanitarias o científicas hasta grados de humanidades, ingeniería, educación, economía, derecho o ciencias sociales.

En el caso de la Universidade de Vigo, los 40 reconocimientos se reparten entre sus tres campus: 18 corresponden a Vigo, 13 a Pontevedra y 9 a Ourense. La cifra sitúa a la institución viguesa muy cerca de la USC en número de alumnos distinguidos y confirma el peso de sus titulaciones dentro del sistema universitario gallego.

La ayuda económica de 3.500 euros que acompaña al diploma supone también un apoyo para una nueva etapa académica o profesional. Para muchos de estos estudiantes, el premio llega justo después de cerrar el grado y en un momento en el que deben decidir si continúan con estudios de máster, preparan oposiciones, dan el salto al mercado laboral o inician una carrera investigadora.

Noticias relacionadas

Con esta resolución, la Xunta busca reconocer públicamente a una generación de universitarios que ha destacado por sus resultados en las aulas y que representa, según la Consellería de Educación, el esfuerzo y la dedicación del alumnado con mejor trayectoria académica en Galicia.