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Altri no desiste: la compañía presenta alegaciones contra el archivo del proyecto de la fábrica de Palas de Rei

Greenfiber, la compañía portuguesa, busca justificar la viabilidad de su proyecto industrial en Lugo tras recibir un requerimiento técnico de tres meses

Una de las multitudinarias manifestaciones celebradas en Santiago de Compostela contra el proyecto de Altri

Una de las multitudinarias manifestaciones celebradas en Santiago de Compostela contra el proyecto de Altri / Jesús Prieto

RAC

Santiago

La compañía portuguesa Greenfiber, filial de Altri, persevera en su defensa del proyecto de la fábrica textil que quiere implantar en el municipio lucense de Palas de Rei. En una semana clave para su futuro, en la que finalizaba el plazo de tres meses concedido por la Xunta a la empresa para justificar técnicamente la conexión eléctrica imprescindible para desarrollar esta planta, la empresa ha presentado este martes, casi en el límite, alegaciones.

De ello informa la propia compañía a través de un comunicado de prensa. El posible desenlace comenzó a perfilarse el 20 de febrero, cuando la Consellería de Economía e Industria anunció el archivo del expediente de la multinacional al no haber obtenido la subestación eléctrica necesaria por parte del Gobierno central ni las garantías suficientes para asegurar la viabilidad de la iniciativa. 

De este modo, en un escrito formal remitido a la Consellería de Economía e Industria, la compañía pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que Altri fue declarado Proxecto Industrial Estratéxico (PIE) por el Consello de la Xunta en diciembre del 2022. El documento presentado a la cartera que dirige María Jesús Lorenzana se apoya, según explica Greenfiber, en "sólidos argumentos jurídicos, técnicos y administrativos" y se apoya, entre otras cuestiones, en la "autosuficiencia energética" del proyecto, lo que no haría imprescindible la conexión externa a la red.

"Se examinará desde el punto de vista técnico"

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, señalaba este lunes, a pocas horas de conocerse que la empresa finalmente presentaría alegaciones, que, en caso de hacerlo, la Xunta "haría lo mismo que hasta ahora": "Examinarlas desde el punto de vista técnico, absolutamente objetivo y actuar en consecuencia".

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"Ya sé que es trabajo perdido porque hay gente que va a descalificar siempre lo que hagan los técnicos. Yo reivindico siempre el papel de los técnicos haya o no haya alegaciones, en este o en cualquier otro proceso", defendía en rueda de prensa.

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