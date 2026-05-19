El asalto israelí reduce la Flotilla a tres barcos: una abogada residente en Compostela, la única gallega que sigue rumbo a Gaza

Solo tres barcos siguen rumbo a Gaza. Son los vestigios de la Global Sumud Flotilla tras los asaltos del Ejército del Israel, que este lunes interceptó al menos 40 embarcaciones en aguas internacionales a unas 80 millas náuticas al oeste de Chipre y hoy ha abordado otras once. En uno de los pocos barcos que continúan navegando, en el Hawsha, se encuentra Sandra Garrido, abogada residente en Compostela, y única activista de la delegación gallega que no fue detenida en la primera intervención de la Armada israelí.

Sus otros seis compañeros en esta misión humanitaria que pretende romper el bloqueo impuesto a los gazatíes desde 2007 -Alberte Pagán Vázquez, Andrea Morales Ramos, Benito González Rodríguez, Ana Isabel Fuentes Rey, Duarte Ferrín Iglesias y Xurxo Porritt Lueiro- fueron "secuestrados" ayer junto a más de una decena de españoles cuando navegaban a 250 millas de Gaza, en una intervención que el ministro de Exteriores José Manuel Albares califica de "nueva violación del derecho internacional apenas 15 días después de la anterior interceptación".

Los activistas gallegos de la Flotilla han sido trasladados a un gran buque de carga (al que la coalición llama "buque prisión"), para después ser llevados al puerto israelí de Ashdod y deportados. Mientras, desde Global Sumud Galiza exigen conocer el paradero de los detenidos y si han recibido asistencia médica y legal.

"Segundo os informes de radar e gardacostas, así como testemuñas e vídeos das activistas embarcadas, detectouse na zona (oeste de Chipre) a presenza dun gran buque da armada israelí, acompañado de lanchas e barcos rápidos que iniciaron o acoso e asalto ás embarcacións da Flotilla. Este buque é presumibelmente o mesmo no que secuestraron a activistas da flotilla o 30 de abril en augas internacionais e dentro da zona SAR de Grecia", explicaba esta mañana Global Sumud Galiza, que exige, al igual que Exteriores, la liberación inmediata de los detenidos.

"Ese ataque foi denunciado, así como a colaboración de gobernos europeos coas forzas de asalto ao facilitar infraestruturas e cobertura para esta acción. A pesar das numerosas denuncias, o buque prisión israelí continuou en augas internacionais preto das costas de Europa", añadía.

A 120 millas de Gaza

"Diez de nuestras embarcaciones humanitarias han sobrevivido a 22 horas de ataques israelíes en aguas internacionales y permanecen firmes, rumbo a Gaza", afirmaba esta mañana la Flotilla en su cuenta de Instagram, para después celebrar que "actualmente se encuentran a tan solo 121 millas náuticas de las costas de Gaza". Solo unas horas después dicha cifra se reducía a cuatro, según informa Sandra Garrido a este diario. Unos 54 barcos zarparon el jueves desde el puerto sureño turco de Marmaris.

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La Flotilla inició su misión el pasado 15 de abril en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval impuesto por Israel desde el año 2007. El 30 de abril fue interceptada por la Marina israelí al sur de Grecia, a 600 millas náuticas de la Franja. Tras el asalto, el español Saif Abukeshek, secuestrado en aguas internacionales junto al brasileño Thiago Ávila, fue llevado a Israel para ser juzgado por presuntos lazos con la organización islamista Hamás. Después de 10 días de detención sin cargos, Israel deportó a los dos activistas.