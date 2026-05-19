Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del Noroeste en directoNegativa judicial al plan para construir en As PercebeirasEl tímido salto de Bizum a los comerciosAumentan las conductas suicidas en mujeres jóvenes15.000 peticiones de entrada para el partido en ValladolidMedicina: A Coruña y Vigo organizan unidades docentes
instagramlinkedin

El Noroeste planta cara a la desconexión: las patronales exigen acelerar el Corredor Atlántico

Las patronales de Galicia, Asturias y Castilla y León exigen agilidad, planificación e inversión para conectar puertos, industria y mercados europeos

Advierten de que se trata de una proyecto clave para convertir esta macrorregión en un polo de salida hacia Europa y América

En junio viajarán a Bruselas para trasladar la urgencia de impulsar la infraestructura

Los representantes de las patronales de Asturias, Galicia y Castilla y León, durante la mesa sobre el Corredor Atlántico.

Los representantes de las patronales de Asturias, Galicia y Castilla y León, durante la mesa sobre el Corredor Atlántico.

Juan Plaza

R. Prieto

Oviedo

El Noroeste español planta cara al riesgo de la desconexión. Galicia, Asturias y Castilla y León reivindican una infraestructura que no es un proyecto de transporte más, sino la arteria de supervivencia para la economía de esta macrorregión. Durante la sesión «Corredor Atlántico y cadena de suministro» del II Foro del Noroeste, organizado este martes por Prensa Ibérica en Oviedo, los presidentes de las patronales de los tres territorios advirtieron de que el futuro industrial depende de dejar de ser una isla logística: sin una cadena de suministro intermodal, electrificada y competitiva, la industria y el talento de un tercio de España corren el riesgo de quedar aislados.

Para los guardianes de los intereses empresariales del Noroeste —Juan Manuel Vieites, de Galicia; María Calvo Carvajal, de Asturias, y Juan María Vallejo, de Castilla y León—, el Corredor Atlántico es una herramienta decisiva para inyectar competitividad a una región que no puede permitirse quedar relegada a la periferia del mapa europeo. Durante la mesa, moderada por Daniel Domínguez, director de LA OPINIÓN A CORUÑA, los líderes empresariales demandaron un calendario y advirtieron de que, sin un sistema ferroviario a la altura, la capacidad exportadora y el pulso de sus empresas se verán asfixiados. Por ello, la macrorregión reclama una conexión directa y eficiente con los mercados continentales que permita transformar su posición geográfica en una ventaja estratégica.

En su intervención, María Calvo Carvajal, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, subrayó que las empresas del Noroeste deben ser igual de competitivas que las del resto de España y del mundo, ya que operan en un mercado global. Explicó que, tratándose de territorios con un fuerte peso industrial y con compañías que mueven mercancías y exportan, la logística es un elemento decisivo. “Defendemos lo nuestro, no es subsanar un agravio, sino que es una cuestión de eficiencia y competitividad para todo el país porque aspiramos a ser polo logístico de salida hacia Europa y América”, destacó en su intervención en referencia al impulso del Corredor Mediterráneo. Y para ello, urgió, se necesitan inversiones claras y planificadas.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, defendió que las empresas deben ser cada vez más competitivas. “Para cerrar adecuadamente las cadenas de suministro, es imprescindible contar con infraestructuras conectadas con los puertos, capaces de mover mercancías con eficiencia”, advirtió Vieites.

Recordó además que las tres organizaciones empresariales del Noroeste consideraban desde hace tiempo que el Corredor Atlántico debía ser estratégico y que, mientras el Corredor Mediterráneo avanzaba, el Noroeste debía reaccionar. En su intervención, el presidente de la patronal gallega anunció que el día 11 mantendrán una reunión en Santiago para tratar de impulsar la infraestructura y posteriormente otra en Bruselas para insistir en esta necesidad.

Vieites recalcó que la conexión con los puertos es esencial para garantizar la fiabilidad logística. Puso como ejemplo el puerto de Vigo, donde existen raíles junto a la terminal, y defendió que con voluntad política y técnica es posible avanzar. Aseguró que las organizaciones empresariales tienen “toda la razón” al reclamar estas inversiones y que deben seguir insistiendo en Bruselas para demostrar su eficacia.

El vicepresidente de CEOE Castilla y León y presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo, señaló que lo importante es hablar para hacerse oír, ya que estas infraestructuras son “tractoras” y generan atracción económica. Explicó que, aunque las organizaciones empresariales se esfuerzan en trasladar sus demandas, a veces no son escuchadas, por lo que es necesario “meter una marcha más”.

En su intervención, criticó que, pese a existir inversión, no se esté trasladando con claridad el desarrollo del plan director, y defendió la necesidad de unir los puertos con los territorios. Añadió que el Noroeste va con retraso y que esa demora incentiva el desarrollo en otros lugares.

Noticias relacionadas

Para cerrar la sesión, el director de LA OPINIÓN A CORUÑA recordó que el tejido socioeconómico del Noroeste demanda agilidad e inversión y, para ello, el Corredor Atlántico debe avanzar al ritmo que exige la competitividad empresarial y la cohesión territorial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
  2. La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
  3. Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
  4. Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
  5. ¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
  6. El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
  7. ¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años
  8. Los coches en sentido contrario se disparan en Galicia: el triple que hace cinco años

El Noroeste planta cara a la desconexión: las patronales exigen acelerar el Corredor Atlántico

El Noroeste planta cara a la desconexión: las patronales exigen acelerar el Corredor Atlántico

Los 103 mejores graduados de las universidades gallegas tienen premio: 3.500 euros

Los 103 mejores graduados de las universidades gallegas tienen premio: 3.500 euros

La ciencia triunfa en los institutos gallegos: más de 250 clubs en toda Galicia promueven vocaciones STEM

La ciencia triunfa en los institutos gallegos: más de 250 clubs en toda Galicia promueven vocaciones STEM

El PSdeG defiende a Zapatero: «Aquí sabemos lo necesaria que es la presunción de inocencia»

Corgos acusa al Gobierno de “retener” 388 millones que corresponden a Galicia por el retraso de las entregas a cuenta

Corgos acusa al Gobierno de “retener” 388 millones que corresponden a Galicia por el retraso de las entregas a cuenta

El PSdeG acusa a Ángeles Vázquez de hacer un «uso partidista» de la Xunta al enviar una carta a los alcaldes «con argumentario del PP»

El PSdeG acusa a Ángeles Vázquez de hacer un «uso partidista» de la Xunta al enviar una carta a los alcaldes «con argumentario del PP»

Altri no desiste: la compañía presenta alegaciones contra el archivo del proyecto de la fábrica de Palas de Rei

Altri no desiste: la compañía presenta alegaciones contra el archivo del proyecto de la fábrica de Palas de Rei

La Fiscalía de Galicia refuerza la ofensiva penal contra los incendiarios con nuevas tecnologías

La Fiscalía de Galicia refuerza la ofensiva penal contra los incendiarios con nuevas tecnologías
Tracking Pixel Contents