El PSdeG acusa a Ángeles Vázquez de hacer un «uso partidista» de la Xunta al enviar una carta a los alcaldes «con argumentario del PP»

El parlamentario del PSdeG, Aitor Bouza, avanzó que su grupo exigirá la comparecencia de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, por el «uso partidista» que ha hecho de la Xunta al remitir una carta institucional a los alcaldes gallegos en la que también adjuntó «argumentario del PP».

Bouza explicó que la semana pasada la conselleira remitió una misiva a los alcaldes con la premisa de informarlos sobre las acciones que el Gobierno autonómico está llevando a cabo contra el Reglamento general de Costas.

En la citada carta, la conselleira también hace referencia a una moción presentada por el PP en el Senado y que contó con el respaldo del PNV y Coalición Canaria y, además, adjunta el texto de la iniciativa en un documento con el logo de los populares.

«Sin tapujos»

Bouza mostró su «sorpresa» ante esta actuación de la Consellería de Medio Ambiente que supone hacer «un uso partidista» de la administración autonómica porque pese a que simula una «comunicación institucional» con el membrete de la Xunta de Galicia lo que realmente se hace es remitir el «argumentario del PP ya sin ningún tipo de tapujos».

El socialista reprochó este proceder, que «pervierte» la Xunta ya que se pone de manifiesto que los populares creen que «directamente les pertenece esta institución» que corresponde a todos los gallegos.

Por todo ello, desde el PSdeG exigirán que la titular de Medio Ambiente comparezca para explicar el envío de esta carta que «va en contra de los propios principios democráticos y del respeto de la institución de la Xunta de Galicia».

Los socialistas también quieren saber si «esto es algo habitual» y si en el PP «les parece normal y habitual emplear la Xunta de Galicia para remitir documentación del Partido Popular a través de los canales oficiales e institucionales» del Ejecutivo gallego.

Frente a ello, el PSdeG rechaza este tipo de prácticas ya que atacan «los principios democráticos básicos», por lo que piden al presidente, Alfonso Rueda, que ruegue a sus conselleiros que «dejen de emplear de manera torticera y de manera partidista» la Xunta.