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El PSdeG defiende a Zapatero: «Aquí sabemos lo necesaria que es la presunción de inocencia»

Bouza tira de hemeroteca y usa como referencia la situación con la justicia que atravesó Gómez Besteiro

El expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero / E. P.

El Correo Gallego

Santiago

El diputado del PSdeG, Aitor Bouza, mostró este martes, a preguntas de los medios en el Parlamento de Galicia, su respaldo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de su imputación por tres delitos en el caso de la aerolínea Plus Ultra. En Galicia, apuntó, sabemos «particularmente bien lo necesaria que es la presunción de inocencia justamente en este tipo de casos, en este tipo de prácticas».

Con estas declaraciones, Bouza quiso hacer referencia a la situación que atravesó el actual líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, que fue imputado en varias causas judiciales que motivaron su retirada de la política en 2016, aunque finalmente fueron archivadas y volvió a primera línea de la política autonómica. El parlamentario enmarcó, además, la investigación al expresidente del Gobierno en «la máxima» impulsada desde el PP contra el PSOE de «quien puede hacer que haga».

El diputado del PSdeG envió así todo su respeto al presidente Zapatero, aunque «como no puede ser de otra manera, también todo el respeto a la justicia», pese a que ha insistido en remarcar el derecho a la presunción de inocencia y que es un «principio básico en el que entendemos que debe regirse la democracia». Así las cosas, el socialista puso en tela de juicio este tipo de investigaciones que «vienen de donde vienen y van a donde van».

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Finalmente, el parlamentario ha subrayado que en el PSOE no van a aceptar lecciones de un partido «que está presidido por una persona que paseaba con un narco alegremente», ha dicho en alusión a las fotografías de Alberto Núñez Feijóo con el contrabandista y luego narcotraficante Marcial Dorado tomadas a mediados de los años noventa.

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