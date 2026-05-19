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¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Tiempo estable y ascenso de temperaturas tras la cola de un frente que dejará chubascos ocasionales durante las primeras horas del día

Paseo marítimo de A Coruña

Paseo marítimo de A Coruña / Fran Queiruga

RAC

La influencia del anticiclón de las Azores dejará este martes un tiempo estable, salvo en las primeras horas en las que la cola de un frente dejará algunas precipitaciones. Las temperaturas máximas y mínimas irán en ascenso y los termómetros se mantendrán en valores más acordes con la época del año, entre los 15 y los 21 grados en A Coruña.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén cielos nubosos y precipitaciones débiles hasta el mediodía. Ya por la tarde, con el paso del frente, se retirarán las lluvias ocasionales para dar paso a intervalos de nubes altas y nubosidad media. El viento soplará fuerte en el litoral con predominio del noroeste.

El tiempo estable también será la tónica para los próximos días. Las temperaturas subirán progresivamente, al menos hasta el fin de semana, y los termómetros marcarán valores ya propios del verano.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 15°C 21°C
  • Lugo 9°C 21°C
  • Vigo 14°C 21°C
  • Ferrol 12°C 20°C
  • Santiago 12°C 29°C
  • Pontevedra 13°C 20°C
  • Ourense 10°C 23°C

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