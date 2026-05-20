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Reivindicación sanitaria

Más de 1.000 profesionales de los servicios generales del Sergas se unen para denunciar la «sobrecarga» en Atención Primaria

Sostienen que constituyen una parte «esencial» del funcionamiento diario de los centros de salud, con tareas como la atención presencial, la telefónica, la gestión de citas, la reorganización de agendas o los trámites con la tarjeta sanitaria

Concentración ante el centro de salud de Redondela convocada por la Asemblea pola Defensa da Sanidade Pública de Redondela, para protestar por la mala situación de la sanidad en la comarca.

Concentración ante el centro de salud de Redondela convocada por la Asemblea pola Defensa da Sanidade Pública de Redondela, para protestar por la mala situación de la sanidad en la comarca. / SUSI QUEIMALIÑOS

R. S.

Santiago

Unos 1.200 profesionales de servicios generales del Sergas (PSX) se han unido para denunciar la «sobrecarga» funcional, administrativa, telefónica, tecnológica, organizativa y preventiva que vive la Atención Primaria. Según detallan en un comunicado, la iniciativa nació en el área de A Coruña y Cee, pero se acabó extendiendo al resto de áreas «al compartir el personal la situación descrita». Estas reivindicación se suma a la larga lista de frentes que la Consellería de Sanidade tiene abiertos con los profesionales sanitarios.

Indican además que cuentan con el apoyo del personal auxiliar administrativo que presta servicio en centros de salud de Atención Primaria y de profesionales de otras categorías, junto con los que han presentado un escrito colectivo ante el Sergas y la Consellería de Sanidade para dar cuenta de la situación.

Recuerdan que el personal PSX sostiene una parte «esencial» del funcionamiento diario de los centros de salud: atención presencial, atención telefónica, gestión de citas, reorganización de agendas, trámites de tarjeta sanitaria, documentación clínica y administrativa, orientación a pacientes, resolución de incidentes, apoyo a profesionales sanitarios y manejo de múltiples aplicaciones corporativas, entre otros.

En el escrito defienden que la categoría ha asumido, en los últimos años, un incremento progresivo de carga laboral y de herramientas informáticas.

«Muchos de estos cambios se están implantando sin una transición suficiente, sin formación práctica previa y sin una evaluación real del impacto sobre quien debe utilizarlos diariamente en el mostrador, por teléfono y en contacto directo con la ciudadanía», explican.

El escrito también destaca la carga derivada de la reasignación de citas cuando se producen ausencias, sustituciones o reorganizaciones de agendas de medicina de familia, enfermería, matrona, trabajo social, nutrición y otros profesionales. «En muchos casos, el personal PSX debe reubicar citas y contactar individualmente con los pacientes para comunicar cambios de día u hora», apuntan.

Por ello, se proponen que el Sergas implante sistemas automáticos de aviso a la ciudadanía cuando se produzcan modificaciones de cita.

Otro de los puntos más destacados es la formación. Reclaman formación inicial para personal temporal, personas procedentes de listas de contratación y personal que accede por promoción interna, «ya que muchas incorporaciones se producen con muy poca antelación y sin preparación suficiente sobre las aplicaciones, circuitos y tareas reales de los centros de salud».

También solicitan que, si el personal PSX con experiencia debe formar o tutorizar nuevas incorporaciones, esa función sea reconocida mediante compensación económica, puntuación, mérito baremable u otro sistema equivalente.

Solicitan también una evaluación «objetiva» de las cargas de trabajo por centro, turno... así como la intervención de prevención de riesgos laborales para valorar riesgos psicosociales, carga mental, ergonomía, uso intensivo de pantallas, exposición a conflictos con la ciudadanía y seguridad física en los puestos de atención directa.

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«El PSX no reclama privilegios. Reclama ser escuchado, formado, dimensionado conforme a la realidad de su trabajo y reconocido como parte esencial del sistema sanitario público», recoge el escrito colectivo, que solicita al Sergas una respuesta «expresa, motivada y por escrito», así como que abra un proceso real de diálogo.

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