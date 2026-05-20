¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
A Coruña recupera este miércoles la influencia de las altas presiones
A Coruña recupera este miércoles la influencia de las altas presiones, con alguna bruma matinal en las primeras horas que se irá disipando con el avance del día para dejar cielos poco nubosos o despejados en general.
Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, que dejarán los termómetros con valores entre los 13 y los 22 grados. Los vientos soplarán flojos de dirección variable.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 13°C 22°C
- Lugo 5°C 26°C
- Vigo 11°C 24°C
- Ferrol 11°C 25°C
- Santiago 10°C 25°C
- Pontevedra 9°C 24°C
- Ourense 9°C 29°C
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