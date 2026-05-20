La Xunta ha adjudicado 9.087 plazas para los campamentos de verano, con preferencia para quienes se quedaron fuera en 2025

La Xunta acaba de adjudicar por sorteo 9.087 plazas para campamentos y minicampamentos de la campaña Modo Verán Activo, el programa estival dirigido a jóvenes que este año alcanza su mayor oferta histórica, con 11.932 plazas en total, 300 más que el pasado ejercicio, y un presupuesto de 5,5 millones de euros. Así lo explicó este miércoles en el Parlamento gallego el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en respuesta a una pregunta sobre esta iniciativa, que se desarrollará entre junio y septiembre.

El grueso de la oferta se concentra en los campamentos para menores de 9 a 17 años, con 8.050 plazas en Galicia y otras 301 fuera de la comunidad, así como en los minicampamentos Coñece Galicia, que suman 876 plazas para niños de entre 9 y 12 años. La demanda volvió a superar ampliamente la capacidad disponible, ya que la Xunta recibió 16.000 solicitudes, lo que confirma, según el Gobierno gallego, la consolidación del programa como una de las campañas de ocio educativo más esperadas por las familias.

La principal novedad de esta edición está en el sistema de adjudicación. López Campos subrayó que se introdujo una preferencia en el sorteo para los solicitantes que no lograron plaza directamente en 2025. El objetivo, señaló, es favorecer una mayor rotación y reforzar la equidad en el acceso a unas actividades que combinan propuestas lúdicas, culturales, deportivas y formativas.

Los campamentos se desarrollarán en 36 instalaciones de las cuatro provincias gallegas, además de los intercambios con otras comunidades como País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y Cantabria. Entre las novedades figuran programas como Experiencia Galicia Calidade do Verán, en Boqueixón; Explora o Rural, en Vilariño de Conso; o nuevas actividades en Mondariz Balneario. También se amplían plazas en iniciativas de Becerreá, Lugo, Coles, Muíños y Bande.

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En paralelo, la campaña mantiene abiertas otras modalidades. Hasta el lunes 25 de mayo pueden solicitarse las 160 plazas de actividades para jóvenes de 18 a 30 años. Además, los campos de voluntariado ofertan 665 plazas en Galicia, 75 en otras comunidades y 75 en el extranjero, con nuevas propuestas en O Courel, O Incio, Quiroga, Valdeorras, A Estrada, Baiona o Bueu. La oferta se completa con 1.270 plazas para actividades concertadas en instalaciones juveniles.