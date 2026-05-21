Menos burocracia para los 'profes': desde este viernes, se «automatiza» el protocolo de absentismo

Hasta 120.000 horas 'gastan' el profesorado y los equipos directivos de los centros educativos cada año en trámites burocráticos. Esa carga, que supone, como denuncian reiteradamente los docentes, menos tiempo para destinarla a las labores de aprendizaje del alumnado propias del gremio, incluye la gestión del absentismo escolar del alumnado. El profesor tiene que pasar lista y anotar las faltas, pero también estar atento por si el número de ausencias injustificadas sobrepasa el umbral que obliga a la apertura de un protocolo de absentismo y, además, trasladar la información a la jefatura de estudios y esta, a las familias.

Desde este viernes, todos esos procesos se automatizarán gracias a una nueva aplicación que podrá descargarse desde el Portal educativo, tal y como anunciaron esta mañana el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, en un acto en el que los acompañó el director del IES Antón Fraguas, de Santiago, Alejandro Francisco, quien destacó en su intervención los "conflictos" que surgen en ocasiones cuando se trata de que la familia visite el instituto para debatir los pormenores de las faltas de sus hijos.

Y eso a pesar de que en Galicia, como destacó el conselleiro, el absentismo es un "fenómeno residual", dado que los casos afectarían al 0,07% de la población escolar, es decir, a menos de uno de cada mil alumnos. Además, los procesos que acaban llegando hasta la Inspección educativa primero y a la Fiscalía en los casos más graves, son contados. Con datos del curso 2024/25, Educación presumía además de que se había alcanzado la cifra más baja de los diez últimos años, con 163 expedientes por faltar a clase, una situación que suele darse con más frecuencia entre el alumnado de la ESO, obligado per se a asistir al aula, y el de Bachillerato, aunque en este caso se trate de una enseñanza posobligatoria. Solo en uno de cuatro casos la situación implicó un proceso judicial.

Según Rodríguez, el nuevo Protocolo educativo para la prevención y el control del absentismo escolar en Galicia entre el alumnado consiste implica "simplificar y digitalizar", contando con la participación de los equipos directivos y profesorado, "para reducir el trabajo en los centros y en la Inspección Educativa”. “Partimos de un sistema que funciona, por lo que esta actualización no pretende modificar el contenido esencial del protocolo, sino perfeccionarlo, hacerlo más ágil, más claro y más útil para quien lo aplica en el día a día”, explicó este jueves en Santiago.

Una de las novedades es que el propio sistema avisará al docente y a los equipos directivos cuando detecté que el alumnado se excede con las ausencias. Las reglas son que, si un alumno alcanza el 6% del horario mensual con faltas, el docente tutor debe contactar con la familia. Si llega a un 10%, se valora la apertura de un expediente de absentismo.

Asimismo, en lo que se refiere a la comunicación a las familias cuando hay casos que investigar, se utilizará como vía preferente Abalar y no el envío de un correo certificado. No obstante, la Xunta tiene en cuenta, como admitió Judith Fernández, que existe un porcentaje pequeño de familias que no emplean la aplicación y reservará el recurso al correo tradicional para esas ocasiones.

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En todo caso, la digitalización de todo el proceso permite dejar constancia documental de todas las comunicaciones y gestiones. Las situaciones más extremas, el contacto con la Fiscalía de Menores, solo se da cuando la situación no se reconduce y no se produce tras un único aviso a las familias. Lo que sí puede suceder, como apuntó Fernández, es que incluso ante faltas justificadas por los progenitores, se pueda valorar la apertura de expediente si estas son excesivas en aras de proteger al menor.