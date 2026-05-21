El Gobierno central se prepara para el eclipse del 12 de agosto que 'apagará' Galicia: estas son las recomendaciones oficiales

Galicia se prepara ya para el eclipse total del próximo 12 agosto. La Comisión Interministerial creada por el Ejecutivo central para coordinar las actuaciones vinculadas al ciclo de eclipses solares de los próximos años ha publicado este jueves un documento con las principales recomendaciones para garantizar una observación segura de este extraño fenómeno, que despierta el interés de la comunidad científica, ciudadanos y turistas y por el que se prevén miles de desplazamientos por el territorio.

Las indicaciones dadas por el Gobierno central forman parte del plan de prevención destinado a los servicios de protección civil de las administraciones públicas, en el que trabaja la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior para organizar las actividades relacionadas con este histórico carrusel de eclipses solares, los totales en 2026 y 2027, y anular en 2028.

El primero de estos eclipses tendrá lugar el próximo 12 de agosto y se prevé que provoque desplazamientos masivos hacia los mejores puntos de observación, entre ellos la comunidad gallega. La comisión, en la que están representados trece ministerios y varios organismos científicos, trabaja para coordinar las actuaciones relacionadas con la seguridad, la promoción turística, la divulgación científica y cultural, la movilidad y la salud pública.

Cinco ámbitos de riesgo

Las recomendaciones recopiladas abarcan cinco grandes ámbitos de riesgo. En primer lugar, los sanitarios, como golpes de calor, deshidratación, masificaciones, efectos de la oscuridad súbita o cambios meteorológicos bruscos. También se incluyen medidas de protección ocular, ante el riesgo de daños en la retina, con la necesidad de utilizar gafas debidamente certificadas, verificar los filtros y evitar dispositivos ópticos sin protección adecuada.

El documento recoge igualmente pautas sobre seguridad logística y movilidad, como planificar los viajes, evitar paradas en arcenes, llevar suministros, prever la posible saturación de las comunicaciones y utilizar únicamente zonas habilitadas. A ello se suman recomendaciones para reducir el impacto medioambiental, como preservar áreas frágiles, evitar residuos, no perturbar la fauna y no invadir terrenos privados.

Asimismo, se incluyen medidas para prevenir incendios forestales, entre ellas la prohibición de encender fuego, evitar estacionar sobre vegetación seca y garantizar el acceso de los servicios de emergencia. La reunión de este jueves, la cuarta celebrada hasta la fecha, estuvo presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y contó con la participación de representantes de otros doce ministerios y de las diecisiete comunidades autónomas.

El Ministerio del Interior trabaja, además, en un Plan Integral de Seguridad que incluirá, entre otras medidas, un plan específico de la Dirección General de Tráfico para regular accesos y retornos. Este dispositivo se completará con un plan de movilidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y con la definición de los operativos de seguridad en cada ámbito territorial.

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El plan contendrá también directrices de coordinación y orientación respecto a las actuaciones que deberán desplegar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, según ha precisado el Ministerio de Ciencia.