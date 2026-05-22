Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Supremo tumba el registro único de pisos turísticos del GobiernoLa Xunta abre la puerta a reducir pisos en el Parque de OzaSolo el 27% de plazas para mayores están en residencias públicasReal Valladolid, amenaza pasada y presente para el DéporQué ver en Valladolid si viajas con el DéporAsí se vivieron los ascensos en casa de Arsenio IglesiasSold out de Bad Bunny y Zara
instagramlinkedin

Campo

La cosecha de la patata en Galicia se desploma este año un 25 por ciento

Unións Agrarias advierte de «fuertes pérdidas» en la cosecha de patata por las adversidades meteorológicas y la competencia de producto de fuera

Cosecha de patata en A Limia.

Cosecha de patata en A Limia. / Iñaki Osorio

Paula Pérez

Santiago

Los temporales de invierno anegaron tierras de cultivo y eso menguará este año hasta un 25 por ciento la cosecha de patata. El sector advierte que sufrirán «fuertes pérdidas». Así lo apunta Unións Agrarias, que recuerda que ya en 2025 se vivió una recorte del 32 por ciento respecto a la producción de 2024.

Galicia produce 289.000 toneladas anuales, lo que supone el 15 por ciento del total de España. Emplea unas 18.000 hectáreas, que se traduce en el 28 por ciento de terreno dedicado en todo el Estado a patata. A Limia, Bergantiños y Betanzos aportan el 27 por ciento de la actividad del sector.

Unións Agrarias advierte de que las previsiones de este año «son especialmente preocupantes», además de que los lineales de distribución están «aprovechando para introducir patata de fuera, incluso extracomunitaria». No obstante, valora que Mercadona haya retirado las patatas procedentes de Israel tras ser advertida de esta «grave situación».

Precio

En un contexto de bajada de precios en origen y aumento de costes de producción por los conflictos bélicos en materia de fertilizantes o combustibles, las adversidades meteorológicas de los últimos meses han complicado más la situación. Y es que las cotizaciones en ocasiones apenas superan los 12 céntimos por kilo.

Noticias relacionadas

Por todo ello, el sindicato agrario reclama a las administraciones que vigilen la entrada de patata foránea ante la sospechas de que se fuerce a productores a ventas a pérdidas, con el fin de que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
  2. Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
  3. Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
  4. ¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
  5. El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
  6. ¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años
  7. Galicia acelera demasiado: uno de cada 25 vehículos es multado por velocidad… y estas son las zonas más 'calientes'
  8. Cinco detenidos en Carballo tras un 'asalto táctico' de la Guardia Civil a una vivienda

La cosecha de la patata en Galicia se desploma este año un 25 por ciento

La cosecha de la patata en Galicia se desploma este año un 25 por ciento

El verano se adelanta al calendario: Galicia vivirá un fin de semana de calor intenso, pero con tormentas

El verano se adelanta al calendario: Galicia vivirá un fin de semana de calor intenso, pero con tormentas

¿Qué tiempo hará este fin de semana en A Coruña?

¿Qué tiempo hará este fin de semana en A Coruña?

¿Aprender una segunda lengua extranjera? Galicia es líder en la ESO, pero de las contadísimas que no oferta esa opción en Primaria

¿Aprender una segunda lengua extranjera? Galicia es líder en la ESO, pero de las contadísimas que no oferta esa opción en Primaria

La campaña estatal contra los incendios forestales se adelanta al 1 de junio por la subida de la temperatura

El lobo incendia el choque entre Xunta y Moncloa: Galicia acusa al Ministerio de frenar el informe técnico mientras crecen los ataques al ganado

El lobo incendia el choque entre Xunta y Moncloa: Galicia acusa al Ministerio de frenar el informe técnico mientras crecen los ataques al ganado

El Gobierno central se prepara para el eclipse del 12 de agosto que 'apagará' Galicia: estas son las recomendaciones oficiales

El Gobierno central se prepara para el eclipse del 12 de agosto que 'apagará' Galicia: estas son las recomendaciones oficiales

El Ministerio de Educación lanza una nueva convocatoria del programa de auxiliares de conversación e insiste en que no hay «relación laboral»

El Ministerio de Educación lanza una nueva convocatoria del programa de auxiliares de conversación e insiste en que no hay «relación laboral»
Tracking Pixel Contents