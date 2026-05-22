Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo tramo del paseo marítimoCaravana a ValladolidTaxistas responden a los VTCCondiciones para el Parque de OzaAlianza de pacientes
instagramlinkedin

¿Qué tiempo hará este fin de semana en A Coruña?

Los termómetros alcanzarán este viernes valores muy altos para la época del año

La subida de temperaturas llena la playa del Orzán de bañistas.

La subida de temperaturas llena la playa del Orzán de bañistas. / Carlos Pardellas

RAC

Las altas temperaturas dejarán un viernes muy cálido, con valores elevados para la época del año, y cielos poco nubosos o despejados.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), amanecerá con cielos poco nubosos que irán aumentando a nubosos a medida que avance la jornada. Se prevé que durante el fin de semana se mantengan los intervalos de nubes y claros, y el sábado por la noche se esperan nieblas nocturnas.

En cuanto a las temperaturas, que irán en ascenso, serán altas para las mínimas y muy altas para las máximas, en relación a lo esperado en este periodo. Los termómetros oscilarán este viernes en A Coruña entre los 14 y los 22 grados, mientras que el sábado se moverán entre los 15 y 24 grados y el domingo las máximas llegarán a los 27 grados, con mínimas que se mantendrán en los 15.

Los vientos soplarán de dirección variable, en general flojos, para aumentar a moderados.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 14°C 22°C
  • Lugo 13°C 31°C
  • Vigo 17°C 30°C
  • Ferrol 14°C 30°C
  • Santiago 15°C 29°C
  • Pontevedra 16°C 30°C
  • Ourense 15°C 35°C

Noticias relacionadas

TEMAS

  1. La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
  2. Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
  3. Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
  4. ¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
  5. El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
  6. ¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años
  7. Galicia acelera demasiado: uno de cada 25 vehículos es multado por velocidad… y estas son las zonas más 'calientes'
  8. Cinco detenidos en Carballo tras un 'asalto táctico' de la Guardia Civil a una vivienda

¿Qué tiempo hará este fin de semana en A Coruña?

¿Qué tiempo hará este fin de semana en A Coruña?

¿Aprender una segunda lengua extranjera? Galicia es líder en la ESO, pero de las contadísimas que no oferta esa opción en Primaria

¿Aprender una segunda lengua extranjera? Galicia es líder en la ESO, pero de las contadísimas que no oferta esa opción en Primaria

La campaña estatal contra los incendios forestales se adelanta al 1 de junio por la subida de la temperatura

El lobo incendia el choque entre Xunta y Moncloa: Galicia acusa al Ministerio de frenar el informe técnico mientras crecen los ataques al ganado

El lobo incendia el choque entre Xunta y Moncloa: Galicia acusa al Ministerio de frenar el informe técnico mientras crecen los ataques al ganado

El Gobierno central se prepara para el eclipse del 12 de agosto que 'apagará' Galicia: estas son las recomendaciones oficiales

El Gobierno central se prepara para el eclipse del 12 de agosto que 'apagará' Galicia: estas son las recomendaciones oficiales

El Ministerio de Educación lanza una nueva convocatoria del programa de auxiliares de conversación e insiste en que no hay «relación laboral»

El Ministerio de Educación lanza una nueva convocatoria del programa de auxiliares de conversación e insiste en que no hay «relación laboral»

Elena Candia entrega Urbanismo a la concejala tránsfuga en Lugo y aviva las críticas de la oposición por la «aritmética» de la moción de censura

Elena Candia entrega Urbanismo a la concejala tránsfuga en Lugo y aviva las críticas de la oposición por la «aritmética» de la moción de censura

Menos burocracia para los 'profes': desde este viernes, se «automatiza» el protocolo de absentismo

Tracking Pixel Contents