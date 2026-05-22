¿Qué tiempo hará este fin de semana en A Coruña?
Los termómetros alcanzarán este viernes valores muy altos para la época del año
Las altas temperaturas dejarán un viernes muy cálido, con valores elevados para la época del año, y cielos poco nubosos o despejados.
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), amanecerá con cielos poco nubosos que irán aumentando a nubosos a medida que avance la jornada. Se prevé que durante el fin de semana se mantengan los intervalos de nubes y claros, y el sábado por la noche se esperan nieblas nocturnas.
En cuanto a las temperaturas, que irán en ascenso, serán altas para las mínimas y muy altas para las máximas, en relación a lo esperado en este periodo. Los termómetros oscilarán este viernes en A Coruña entre los 14 y los 22 grados, mientras que el sábado se moverán entre los 15 y 24 grados y el domingo las máximas llegarán a los 27 grados, con mínimas que se mantendrán en los 15.
Los vientos soplarán de dirección variable, en general flojos, para aumentar a moderados.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 14°C 22°C
- Lugo 13°C 31°C
- Vigo 17°C 30°C
- Ferrol 14°C 30°C
- Santiago 15°C 29°C
- Pontevedra 16°C 30°C
- Ourense 15°C 35°C
- La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda
- Los radares que más multan y que no dejan escapar a nadie en Galicia: inyectan más de 20 millones al año a las arcas de Tráfico
- Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos
- ¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
- El chivatazo de una herencia sin sucesor tiene premio en Galicia: un 10% del legado
- ¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años
- Galicia acelera demasiado: uno de cada 25 vehículos es multado por velocidad… y estas son las zonas más 'calientes'
- Cinco detenidos en Carballo tras un 'asalto táctico' de la Guardia Civil a una vivienda