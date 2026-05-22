¿Qué tiempo hará este fin de semana en A Coruña?

Las altas temperaturas dejarán un viernes muy cálido, con valores elevados para la época del año, y cielos poco nubosos o despejados.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), amanecerá con cielos poco nubosos que irán aumentando a nubosos a medida que avance la jornada. Se prevé que durante el fin de semana se mantengan los intervalos de nubes y claros, y el sábado por la noche se esperan nieblas nocturnas.

En cuanto a las temperaturas, que irán en ascenso, serán altas para las mínimas y muy altas para las máximas, en relación a lo esperado en este periodo. Los termómetros oscilarán este viernes en A Coruña entre los 14 y los 22 grados, mientras que el sábado se moverán entre los 15 y 24 grados y el domingo las máximas llegarán a los 27 grados, con mínimas que se mantendrán en los 15.

Los vientos soplarán de dirección variable, en general flojos, para aumentar a moderados.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

A Coruña 14°C 22°C

Lugo 13°C 31°C

Vigo 17°C 30°C

Ferrol 14°C 30°C

Santiago 15°C 29°C

Pontevedra 16°C 30°C

Ourense 15°C 35°C