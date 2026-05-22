El verano se adelanta al calendario: Galicia vivirá un fin de semana de calor intenso, pero con tormentas
A partir del martes, la situación quedará caracterizada por el tiempo seco, muy soleado y con temperaturas elevadas
El calor se deja sentir ya en la comunidad gallega con temperaturas por encima de lo habitual para esta fecha. Y es que parece que el verano, al menos este fin de semana, se adelanta al calendario oficial. Si ya este viernes las temperaturas máximas superarán los 25 grados centígrados en todo el mapa, alcanzando los 34ºC en Ourense capital, sábado y domingo la cosa no irá a menos.
MeteoGalicia advierte de una jornada de sábado marcada por la alta inestabilidad atmosférica, debido a la presencia de aire muy cálido en superficie y de aire frío en las capas altas. La probabilidad de que se registren chubascos de carácter tormentoso será alta, especialmente en el interior, y es que la alerta amarilla permanecerá activada en las montañas de Lugo y Ourense, Valdeorras y el sur de la provincia ourensana.
El mercurio seguirá, aun así, por los cielos y es que los termómetros marcarán hasta 34 grados en Ourense, 32ºC en Santiago y 30ºC en Lugo, Pontevedra o Ferrol. En cuanto a las mínimas, dentro de las ciudades, las más bajas se registrarán en Ourense, Lugo y A Coruña, con 15ºC. El viento, por su parte, soplará flojo de dirección variable durante la jornada, predominando el noreste.
El domingo llegará sin demasiados cambios, ya que persiste, según Aemet, la inestabilidad atmosférica, que se mezclará con la entrada de aire cálido de latitudes inferiores. De este modo, las nubes y el sol se intercalarán en el cielo, con posibilidad de episodios de tormenta, más probables en la segunda mitad del día. Los vientos soplarán del noreste, flojos en el interior y moderados en la costa.
En lo que respecta a las temperaturas, las máximas se mantienen en valores similares a las de jornadas anteriores, superando los 30 grados en prácticamente toda la comunidad, mientras que las mínimas experimentarán un ligero ascenso. Vigo no bajará de los 22 grados centígrados y Santiago, Pontevedra y Ferrol marcarán sus valores más bajos por encima de los 19ºC.
¿Qué ocurrirá la semana que viene?
De cara a la próxima semana, MeteoGalicia pronostica que la situación atmosférica se irá estabilizando de nuevo de manera progresiva a comienzos de la próxima semana. De este modo, el lunes aún podrían registrarse algunas tormentas en el interior, que tenderían a desaparecer a partir del martes. Ya a partir del martes, la situación quedará caracterizada por el tiempo seco, muy soleado y con temperaturas elevadas.
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