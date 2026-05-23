El lento auge de las comunidades energéticas de autoconsumo en Galicia: uno de cada cuatro concellos tiene una, pero solo el 37% funcionan

Las comunidades energéticas comenzaron a ganar terreno en España poco después de que la pandemia del coronavirus cambiase nuestra visión del mundo. Se trata de un modelo más descentralizado, renovable y democrático, basado en nuevas fórmulas de participación ciudadana, gobernanza compartida y corresponsabilidad territorial a la hora de producir, gestionar, almacenar y consumir energía. Su implantación, sin embargo, avanza de forma desigual en el conjunto del Estado, con Galicia situada en una posición destacada dentro de una experiencia todavía emergente.

"La pobreza energética se ha consolidado en Europa como un problema estructural que va más allá de la dificultad para pagar la factura. En este contexto, las comunidades energéticas han ganado relevancia como una herramienta potencial de transición justa". Así lo señala el Informe de indicadores 2025 del Observatorio de Comunidades Energéticas, difundido esta semana y encargado por Ecodes, Redeia y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), en el que se detalla que uno de cada diez municipios en España cuenta ya con una comunidad energética de autoconsumo. No obstante, de las 837 iniciativas registradas al cierre del pasado año, solo el 27% está en funcionamiento, mientras que el resto se encuentra en fase de desarrollo, tramitación o despliegue.

En Galicia, la situación admite una doble lectura. La comunidad cuenta actualmente con 82 comunidades energéticas, de las que 22 se incorporaron el pasado año, lo que implica que el 26,2% de los municipios gallegos dispone de una iniciativa de este tipo. Con todo, el estudio pone de manifiesto que únicamente 31, es decir, el 37%, se encuentran ya operativas o en proceso de estarlo, mientras que las demás permanecen todavía en fase de análisis. ¿El propósito mayoritario? Abordar la pobreza energética.

Estos datos sitúan a Galicia como la cuarta comunidad con mayor presencia de comunidades energéticas. Canarias encabeza la clasificación, con el 45,5% de sus entidades locales vinculadas a alguna de estas iniciativas, seguida del País Vasco, con el 39,7%, y Navarra, con el 27,2%. En el extremo contrario, además de las ciudades autónomas, que no registran proyectos de estas características, se sitúan Cantabria y La Rioja, con porcentajes del 2% y el 2,3%, respectivamente.

Poner en marcha una comunidad energética, advierte el informe encargado por el Miteco, sigue siendo un desafío y es que quienes tratan de incorporarse a este ecosistema de autoconsumo se encuentran con obstáculos diversos. Uno de ellos es el regulatorio, ya que, aunque estas iniciativas han avanzado en los últimos años, lo han hecho "con un marco jurídico incompleto y con instrumentos de impulso que no siempre han incorporado con claridad la dimensión social". Esta situación, añade el documento, "dificulta tanto la seguridad jurídica de los proyectos como la definición de mecanismos adecuados para identificar e incorporar a hogares vulnerables".

El análisis apunta también a una barrera financiera, dado que "los hogares que más podrían beneficiarse de estas iniciativas suelen ser los que menos capacidad tienen para asumir cuotas de entrada o anticipar inversiones". A ello se suman dificultades organizativas y retos vinculados a la inclusión efectiva dentro de los proyectos, especialmente a la hora de evitar sesgos que puedan limitar la participación de los colectivos más vulnerables.

¿Cómo son las comunidades energéticas gallegas?

El estudio encargado por el Miteco refleja diferencias significativas entre las comunidades de autoconsumo existentes en Galicia. El 43% cuenta con menos de 20 socios, el mismo porcentaje supera los 50, y el 14% restante se sitúa en una franja intermedia. La presencia de mujeres en las juntas directivas alcanza el 39,5%, por encima del 31,3% registrado en el conjunto del Estado. Además, la mayoría de estas iniciativas, el 84%, se desarrollan en entornos rurales y en una de cada tres participa el propio ayuntamiento como socio.

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Por provincias, destaca Pontevedra, con 32 comunidades energéticas y ocho nuevas incorporaciones en 2025. Le sigue Ourense, con 28 iniciativas y siete altas recientes. Por su parte, A Coruña cuenta con 13, de las que nueve se crearon el pasado año, mientras que Lugo suma nueve, seis de ellas recientes.