La ley de la AP-9 avanza en el Congreso: PSOE, BNG y Sumar pactan un texto para transferir su titularidad

El traspaso a Galicia de la AP-9 está más cerca que nunca. PSOE, BNG y Sumar han pactado un texto que contempla no solo la transferencia de la gestión sino también de la titularidad de esta vía que vertebra toda la comunidad autónoma, en línea con lo que pide el Parlamento gallego. Además, según recoge la proposición de ley acordada en el Congreso, esta cesión a la Xunta estaría libre de las cargas económicas que hasta ahora ha venido asumiendo el Gobierno. Es decir, el Estado tendría que seguir costeando todas las bonificaciones aprobadas, así como los compromisos alcanzados con la concesionaria en compensación por las obras y también se haría cargo de la eventual indemnización a Audasa en caso de que se vea obligada a anular la concesión a raíz del expediente abierto por la Comisión Europea.

Así lo recoge el texto pactado entre PSOE, BNG y Sumar que será debatido este martes en la ponencia creada en el Congreso sobre la AP-9. El PP no ha participado en el acuerdo, pero tanto PSOE y BNG confían en que lo apoye, pues preserva el espíritu del texto de la proposición de ley que se aprobó por unanimidad el Parlamento gallego.

El acuerdo ha sido posible después de que se aceptara una enmienda transaccional del grupo socialista, hasta ahora el más reacio a transferir la AP-9 alegando que se trataba de una vía que, no se circunscribe solo al territorio gallego, sino que comunica con Portugal. Anteriormente, en todo caso, fue el PP, cuando estaba en el Gobierno, el que frenó la transferencia a Galicia de esta autopista. Su traspaso, de hecho, lleva discutiéndose sin éxito en el Congreso desde 2016.

Transferencia completa

Los socialistas, en su última propuesta, planteaban que se cediese a Galicia solo la gestión de la AP-9 pero que el Estado mantuviese su titularidad. En el texto pactado ahora con BNG y Sumar, sin embargo, se contempla la transferencia completa. Así, la Xunta tendrá competencias para autorizar la puesta en servicio de nuevos tramos o reformar los existentes, podrá supervisar e inspeccionar su correcto funcionamiento, tendrá potestad sancionadora y también la facultad de modificar el régimen económico-financiero de la concesión y establecer bonificaciones o suprimir peajes.

Eso sí, todas las decisiones que comporten cargas económicas que sean adoptadas tras asumir su titularidad correrán a cargo de las cuentas autonómicas: desde nuevas rebajas de peajes hasta la decisión de rescatar la autopista, salvo que este extremo se negocie con el Estado en la Comisión Mixta que se creará para articular el traspaso.

Por su parte, la Administración general del Estado seguirá asumiendo «las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en el que ha tenido la competencia y con los límites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del acuerdo de traspaso».

Valoraciones

El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, contrapuso este avance con el bloqueo de los populares a esta cuestión. «Con un gobierno socialista, el traspaso es una realidad», aseveró, indicando que «no se entendería un voto negativo» del PP. «Bloquearlo sería una gravísima responsabilidad que contradiría todo lo que han dicho sobre el propio traspaso, ha asegurado, para concluir que si bien el primer paso «es la transferencia», lo definitivo es la «gratuidad»: «No vamos a parar hasta conseguirlo».

Por su parte, el BNG también se atribuye el mérito del acuerdo: «Es un paso importante. Implica que se transfiere la titularidad, que se transfieren todas las competencias y que se concretará en una Comisión Mixta Gobierno-Xunta».

El diputado Néstor Rego recalca que «se salvaguarda que el Estado asume todas las consecuencias, incluso las económicas, de las decisiones que ha adoptado en relación a la autopista» y alude a que asumiría también «una hipotética finalización de la concesión como consecuencia del expediente abierto por la Comisión Europea por la irregularidad en las prórrogas alcanzadas».

Noticias relacionadas

La batalla política para lograr el traspaso de la AP-9 es larga. Se inició en 2016 cuando entonces gobernaba Mariano Rajoy. El Parlamento gallego aprobó por unanimidad una proposición de ley para su traspaso pero nunca se admitió a trámite en el Congreso. Otras tres veces más se impulsaría desde el Pazo do Hórreo, con el apoyo de todos los grupos, una iniciativa para conseguir que Galicia asumiese la transferencia de la AP-9. La última fue admitida a trámite en 2023 pero sufrió continuas prórrogas: más de 60. Ahora, finalmente ve la luz. Aunque para que salga adelante necesita del apoyo del PP, que aún no se ha manifestado, o bien del respaldo del resto de fuerzas nacionalistas, pues Vox con toda probabilidad votará en contra.